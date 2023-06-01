Москвичи ищут способы самостоятельно защититься от беспилотников

Жители столицы массово скупают средства борьбы с дронами после изрядно напугавшей их атаки беспилотников 30 мая, передает ТАСС.

Однако эксперты настаивают на мнении, что это незаконно, абсолютно небезопасно и совершенно бесполезно.

По словам специалистов, для приобретения противодронного ружья нужно иметь разрешение ГКРЧ, которое выдается исключительно силовым структурам.

Кроме того, за использование нелицензированных устройств, которые становятся причиной помех в электросетях общего пользования в пространстве, можно понести административное наказание.

Также, если устройство повредило имущество или причинило вред здоровью, это может повлечь за собой выплату компенсаций.

Ранее редакция сообщала, что ЧОПам хотят позволить сбивать дроны. В Совете Федерации считают, что такая мера систематизирует требования безопасности.