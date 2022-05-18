Можно ли забыть о долге банку, который покидает Россию

Старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Полина Гусятникова в беседе с агентством «Прайм» объяснила, что несмотря на то, что банк, в котором оформлен кредит, может прекратить свою деятельность в России, не выплачивать долг вряд ли получится. При таком сценарии есть несколько вариантов действий для заемщика.

При условии, что банк продал бизнес в России другому юридическому лицу, россиянин будет выплачивать по кредиту новому владельцу организации.

— При этом может измениться название банка, но для заемщика по факту ничего не поменяется. Изменять условия кредита (срок, ставку и т.п.) правопреемник не сможет, если это не прописано в условиях договора, — пояснила она.

Если банк полностью ликвидирует бизнес в России, то возможны два варианта: когда банк самостоятельно передаст кредиты другим финансовым организациям или когда заемщику будет предложено самостоятельно рефинансировать кредит.

Такой процесс обычно затягивается на месяцы, а то и на годы, ведь банк не может просто исчезнуть в одночасье. Поэтому у заёмщика будет достаточно времени для выработки оптимальных условий соглашения с правопреемником. Если же заёмщик вздумает не возвращать кредит – его ждут штрафные и судебные санкции со стороны новой финансово-кредитной структуры.