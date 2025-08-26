МТС представила новую партнёрскую программу ИТ-компаниям в Новосибирске

Компания МТС Web Services (MWS) представила новую партнерскую инициативу, открывающую возможности для других организаций реализовывать цифровые решения MWS и получать комиссионные выплаты и преференции. Партнеры получат возможность предлагать своим заказчикам облачные сервисы, решения на базе искусственного интеллекта и анализа данных, бизнес-приложения, а также инструменты для разработчиков. Эти сервисы доступны для использования как в облачной инфраструктуре MWS, так и на клиентском оборудовании. MWS стремится привлечь к сотрудничеству в рамках новой программы более 300 ведущих ИТ-компаний и интеграторов по всей стране, включая предприятия Новосибирска.

В рамках данной инициативы партнеры смогут распространять передовые ИИ-продукты MWS, такие как платформа MWS GPT для работы с различными большими языковыми моделями, платформа MWS Data для хранения, обработки и анализа информации, облачные сервисы MWS Cloud, включая виртуальную инфраструктуру и инструменты разработки, а также бизнес-приложения, в том числе инструмент для совместной работы MWS Tables, корпоративная электронная почта и облачное хранилище.

Программа предлагает три формата партнерства. Первый – агентская схема: партнер регистрирует заинтересованного клиента, а MWS берет на себя дальнейшее ведение сделки. Комиссионные партнера могут достигать 20% от дохода по заключенным соглашениям. Второй – реселлерская модель: партнер приобретает продукты MWS по специальным партнерским расценкам и перепродает их конечным пользователям. Этот вариант подойдет компаниям, желающим полностью контролировать процесс продаж и коммуникацию с клиентами. Прибыль партнера в этом случае может составить до 35%. Третий – модель разработчика: позволяет интегрировать сервисы MWS в собственные платформы или продукты. Решения распространяются под брендом партнера без указания информации о конечных потребителях. Этот формат рассчитан на разработчиков и IT-компании, предоставляющие комплексные решения, базирующиеся на технологиях MWS.