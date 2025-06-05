МТС запускает MWS Cloud Platform: независимое облачное решение для бизнеса

MWS Cloud Platform, разработанная компанией МТС Web Services (входящей в группу МТС), вышла в превью-режиме. Эта публичная облачная платформа собственной разработки представляет собой комплексную экосистему, объединяющую инфраструктурные и сетевые сервисы, инструменты для работы с данными (хранение и обработка), PaaS-решения и прочие сервисы.

На данный момент в рамках платформы доступны шесть сервисов: объектное хранилище (Object Storage) для хранения данных любых объемов и типов в облаке, виртуальные машины и диски (Compute) для вычислительных задач, CDN для ускоренной доставки контента, виртуальные частные сети (VPC) и другие вспомогательные сервисы. Презентация платформы состоялась на конференции ЦИПР.

В перспективе до конца текущего года MWS Cloud Platform дополнится платформенными решениями для разработчиков и IT-специалистов. В частности, будут внедрены сервисы управления Docker-образами и кластерами Kubernetes, а также СУБД ClickHouse, Kafka и PostgreSQL. Кроме того, пользователи получат доступ к балансировщику нагрузки и инструменту для управления ключами шифрования. Всего планируется представить 15 сервисов.

Платформа позволит российским компаниям и разработчикам размещать и обрабатывать данные любого размера и формата в облачной среде с неограниченным масштабированием, решать задачи, связанные с размещением веб-сайтов и приложений, онлайн-магазинов, внутренних корпоративных IT-систем, а также создавать отказоустойчивые решения и реализовывать другие сценарии.

Платформа построена на базе собственных технологий виртуализации вычислительных ресурсов и сетевой инфраструктуры, что обеспечивает независимость от сторонних вендоров и технологических решений. MWS контролирует весь процесс разработки, начиная с оборудования, каналов связи и дата-центров и заканчивая программным кодом. Платформа оснащена интегрированной системой управления доступом и биллингом, а также интуитивно понятными интерфейсами для управления и автоматизации: веб-консоль, API, CLI и Terraform. MWS Cloud Platform изначально проектировалась с учетом принципов безопасности (Security-by-design) для обеспечения максимального уровня киберзащиты. Она будет размещена в двух географически распределенных ЦОД с уровнем отказоустойчивости Tier III, что гарантирует высокую доступность для пользователей.

По словам CEO MWS Cloud, вице-президента по развитию инфраструктуры МТС Игоря Зарубинского, компания строит один из крупнейших бигтехов в России, и облачные технологии являются одним из ключевых направлений для достижения этой цели. Надежная виртуальная инфраструктура необходима для успешного вывода на рынок большинства передовых сервисов. MWS Cloud Platform укрепит позиции компании на облачном рынке, поэтому в развитие собственного облака активно инвестируются средства. Платформа создается с нуля с использованием лучших мировых практик, что позволяет учитывать потребности MWS и гибко адаптировать ее под запросы клиентов и рыночные тенденции.