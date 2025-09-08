МТС запускает накопительный сервис с привлекательной ставкой

У цифровой экосистемы МТС появилось уникальное предложение: финансовый инструмент для хранения и увеличения капитала с привлекательной годовой ставкой в 17,5%. МТС стала первым оператором, предложившим подобный сервис. «МТС Накопления» позволяет клиентам ежедневно получать прибыль и беспрепятственно выводить средства в любой будний день, сохраняя при этом все накопленные проценты. Сервис доступен пользователям, в том числе жителям Новосибирска, через приложение «Мой МТС».

Данный финансовый продукт создан для широкой аудитории, стремящейся к выгодному хранению сбережений с возможностью оперативного доступа к своим средствам. Деньги, размещенные на счете «МТС Накоплений», автоматически инвестируются в цифровые облигации МТС, гарантирующие стабильный доход, не подверженный рыночным колебаниям. МТС берет на себя обязательство обратного выкупа облигаций по их полной стоимости.

Начать накопления можно с минимальной суммы в 100 рублей, при этом ограничения по срокам отсутствуют. Открыть счет «МТС Накопления» можно через приложение «Мой МТС», пройдя простую процедуру регистрации и пополнив счет. Все транзакции проводятся без взимания комиссии, а обслуживание счета осуществляется бесплатно.

Согласно исследованиям МТС, более 80% пользователей финансовых продуктов используют накопительные счета, и доходность является ключевым фактором при выборе. Однако только 46% респондентов инвестируют, так как большинство опасается рисков и не понимают сложную инвестиционную механику. «МТС Накопления» отвечает потребностям пользователей, предлагая удобный и безопасный инвестиционный инструмент.

Более половины опрошенных выразили заинтересованность в использовании «МТС Накоплений» в качестве альтернативы традиционным накопительным счетам, а треть – вкладам. Примечательно, что продукт привлек внимание даже тех, кто предпочитает хранить деньги наличными, и 28% из них готовы перейти на цифровую форму сбережений.