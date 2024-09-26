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Мультиформатный образ жизни: районы, в которых хотят жить

  • 26/09/2024, 09:00
Мультиформатный образ жизни: районы, в которых хотят жить
В таких комплексах многоквартирные дома соседствуют с таунхаусами и коттеджами. Они расширяют выбор для покупателя и позволяют застройщику реализовать необычные проекты.

Турбулентность рынка

Рынок недвижимости переживает непростые времена. С 1 июля в России прекратила действовать «Господдержка», запущенная властями во время пандемии. Программа пользовалась большим спросом, но, по заявлениям властей, «разогнала» цены на новое жилье и увеличила ценовой разрыв между «первичкой» и «вторичкой».

Кроме того, были скорректированы условия по семейной, сельской и IT-ипотекам. Они стали более жесткими, что ограничивает число потенциальных покупателей жилья. Делает ипотеку менее доступной и высокая ключевая ставка: чем она выше, тем дороже кредиты, и тем меньше их берут. Все это способствует смещению покупательского спроса в бюджетные сегменты жилья.

Застройщики вынуждены реагировать на изменения и искать новые способы привлечения покупателей. Один из вариантов — расширение ценовой линейки предложения за счет разнообразия форматов застройки. На таких территориях одновременно представлены квартиры в многоквартирных домах, таунхаусы, коттеджи и другие виды недвижимости.

«Случайные» многоформаты в Новосибирске

По мнению независимого аналитика недвижимости Сергея Николаева, для Новосибирска сочетание разных объектов недвижимости на одной территории пока нельзя назвать популярным. Он отметил, что большинство многоформатных комплексов, которые на сегодняшний день существуют в городе и близлежащих территориях, появились «случайно».

Мультиформатный образ жизни: районы, в которых хотят жить— На мой взгляд, большая часть таких территорий у нас — неудачный опыт. Например, Новомарусино: строили малоэтажные дома, а потом вдруг решили возвести десятиэтажку. Люди были недовольны таким уплотнением территории. В результате продажи не пошли, строительство десятиэтажного дома заморозили без консервации. Это усугубилось несоблюдением технологии при строительстве. В итоге принято решение, что многострадальная десятиэтажка достраиваться не будет и ее придется сносить. Также к спорным многоформатам могу отнести микрорайон Сибирский, расположенный недалеко от ОбьГэс. Трехэтажные дома в нем разлетелись как горячие пирожки. А вот таунхаусы очень долго достраивают, — рассказал эксперт.

Собеседник редакции отметил, что чаще всего застройщики сочетают в своих жилых комплексах таунхаусы и многоквартирные дома. Однако подчеркнул, что очень важно грамотное зонирование разных типов застройки. Для этого необходима большая территория, что практически исключает успешные проекты в черте города.

— Среди успешных проектов могу назвать, например, поселок Кедровый, расположенный вблизи Заельцовского бора. Изначально в нем возводились таунхаусы, затем на территорию зашел новый застройщик, который начал строительство восьмиэтажных домов, — добавил он.

Многоформатный Светлый

Мультиформатный жилой район Светлый в Мошковском районе начал развиваться с 2010 года, его первые дома строились практически в чистом поле. Сегодня это отдельный маленький город, состоящий из нескольких кварталов: «Светлый», «Тихий дворик», «Французский квартал», «Альпийский квартал» и Жилой квартал высокой культуры «Ясный». Здесь проживают более 12 тысяч человек, в основном — молодые семьи с детьми.

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По словам генерального директора Строительно-финансовой организации «Основа» (Застройщик жилого района Светлый. — Ред.) Антона Рехтина, среди очевидных преимуществ таких проектов для покупателя — разнообразная архитектурная концепция.

Мультиформатный образ жизни: районы, в которых хотят жить— Каждый покупатель в многоформатном жилом районе может подобрать комфортный вариант под свои запросы и будущий образ жизни: будь то уютная квартира в доме или просторный таунхаус. Кроме того, жители территории пользуются возможностями инфраструктуры и преимуществами загородной жизни. Здесь уделяется внимание развитию социальной и бытовой инфраструктуры, что делает Светлый привлекательным для жизни. В поселке предусмотрено все для воспитания и обучения детей разного возраста, отдыха, прогулок, шоппинга и развлечения. К тому же такой проект выглядит привлекательным и выделяется на фоне конкурентов, — подчеркнул он.

Антон Рехтин добавил, что за 14 лет Светлый претерпел изменения, появились интересные варианты развития кварталов и благоустройства территорий. Новые микрорайоны — «Французский квартал», «Альпийский», Жилой квартал высокой культуры «Ясный» — возводятся в новой концепции.

— Проанализировав рынок, мы поняли, что покупателям интереснее жить в локациях с меньшим скоплением населения, где рядом лес, сады, школы и другая инфраструктура. Мы уменьшили этажность домов, сделали их более компактными. Кроме того, каждая территория имеет свои изюминки и акценты. Например, в «Ясном» больше парковой зоны, во «Французском квартале» — большие парковки и меньше дворовых площадок. Наши дома и кварталы разные, несмотря на то, что реализовывать такие проекты сложнее, — говорит он.

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Разная аудитория

Антон Рехтин отметил, что единственным минусом многоформатных комплексов, по его мнению, является отсутствие у жителей чувства единения.

— Иногда люди с разными категориями дохода думают по-разному, и этот фактор может стать причиной формирования обособленных, закрытых жилых комплексов разных классов жилья. На самом деле мы все одинаковые. Поэтому мы много сил вкладываем в создание и поддержание в Светлом добрососедской культуры. Четких инструкций по созданию поселков такого плана еще никто не написал, поэтому мы пишем свои — методом проб и ошибок, — подчеркнул он.

Антон Рехтин уверен, что жители ценят в таких районах, как Светлый, общую концепцию и уровень жизни. За счет вариаций с разными типами застройки формируется предложение для покупателя в более широком ценовом диапазоне, а также решаются определенные проблемы с расположением или конфигурацией участка.

Мультиформатный образ жизни: районы, в которых хотят жить

Жилой район Светлый 
VK 

Застройщик ООО СЗ «Антарсити», проектная декларация на сайте наш.дом.рф («Альпийский», «Французский квартал») ООО Специализированный застройщик «Юга-Строй». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф (Жилой Квартал Высокой Культуры «Ясный»).

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Фотографии предоставлены рекламодателем. Автор фото: Роман Барников

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Рубрики : Недвижимость

Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : Светлый новостройки Новосибирска квартиры от застройщика


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