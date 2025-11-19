«Мы это уже проходили»: производство цемента в Новосибирской области возвращается к уровню 2017 года

Под влиянием внешних факторов

За 10 месяцев 2025 года АО «Искитимцемент» (управляющая компания — АО «ХК «Сибцем») произвело 1,038 миллиона тонн цемента. По сравнению с прошлым годом объем выпуска снизился на 16-17%. Производственные мощности предприятия в среднем были загружены на 59% — на уровне среднероссийских значений (61%). Об этом на пресс-конференции при подведении предварительных итогов работы в 2025 году сообщил управляющий директор АО «Искитимцемент» Владимир Скакун.

По его словам, отрицательная динамика обусловлена влиянием внешних факторов: замедлением темпов гражданского и инфраструктурного строительства, высокой ключевой ставкой, растущей инфляцией издержек, усилением конкуренции на рынке, в том числе за счет «серого» импорта.

— Рынок Новосибирской области — традиционно один из самых емких в Сибири. В этом году относительно 2024-го он показывает максимальное падение спроса, — констатировал Скакун.

Тем не менее предприятие в 2025 году продолжает отгрузку продукции не только потребителям в Новосибирской области, но и в Алтайский край, Омскую область и Казахстан. Она закупается компаниями, которые занимаются реализацией крупных проектов жилищного, инфраструктурного, промышленно-коммерческого строительства, выпуском железобетонных изделий, строительных смесей.

— В 2025 году с применением нашей продукции строится четвертый мост через Обь, взлетно-посадочная полоса в Толмачево, детский реабилитационный центр на берегу Бердского залива, Восточный обход и т.д. Но основной потребитель — жилищное строительство, которое сейчас находится в стагнации, — пояснил Владимир Скакун.

Ключевые итоги

Управляющий директор «Искитимцемент» также поделился наиболее значимыми результатами работы предприятия в 2025 году:

Запущены и поставлены на производство две новинки: композиционный портландцемент ЦЕМ II/А-К (Ш-И) 32,5Б и комплексное минеральное вяжущее, которое используется в дорожном строительстве для укрепления и стабилизации грунтов. Сейчас в ассортименте 12 видов продукции: 8 видов общестроительных цементов и 3 специальных, а также комплексное минеральное вяжущее.

Благодаря автопарку, в который уже входят 25 цементовозов, а также договорам, заключаемым с перевозчиками, предприятие имеет конкурентные возможности по оперативной доставке продукции потребителям.

Трендами этого года стали устойчивый спрос на бездобавочные высокомарочные цементы, рост доли сепарированного цемента, популярность отгрузки продукции навалом и на паллетах.

— Большая часть цемента, который сейчас востребован потребителем, — бездобавочные высокомарочные цементы (85%), на добавочные цементы приходятся около 15%. При этом оборудование нашего предприятия позволяет выпускать разные виды цемента с вводом добавок, разрешенных ГОСТами, которые придают цементу различные свойства, — говорит Скакун.

Директор по связям с общественностью АО «ХК «Сибцем» Дарья Мартынкина отмечает, что мировой тренд — рост спроса на потребление добавочных цементов, которые более экологичны, так как при их изготовлении можно использовать специально подготовленные отходы других производств без ущерба для качества цемента.

— НО «СОЮЗЦЕМЕНТ» считает, что как минимум на государственных стройках должны в обязательном порядке использоваться добавочные цементы. Нужно разумно стимулировать их потребление ради нашего более экологичного будущего, — комментирует Дарья Мартынкина.

Инвестиции в модернизацию и экологию

Несмотря на падение спроса, компания продолжает реализацию инвестиционной программы, направленной на переоснащение действующего производства, повышение уровня его экологической безопасности и эффективности. В 2025 году финансовые вложения в такие проекты составят 500 млн рублей с НДС. В числе масштабных проектов — техническое перевооружение аспирации колосникового холодильника вращающейся печи №8, замена газовой горелки на печи №7 и оснащение источников выбросов системами автоматического измерения и учета показателей выбросов загрязняющих веществ.

— Мы принимаем участие в федеральном проекте «Чистый воздух». В настоящее время выполняются расчеты допустимых квот с применением лучших доступных технологий. Благодаря реализующейся на предприятии программе повышения экологической эффективности производства, по ряду приоритетных загрязняющих веществ, подлежащих квотированию, мы уже достигли установленных нормативов по снижению концентрации в выбросах. К 2030 году предприятие реализует задачу по общему снижению выбросов на 20%, а к 2036-му — до 50%, — подчеркнул Владимир Скакун.

Кроме того, в компании продолжается обновление автопарка, лабораторного оборудования, внедрение автоматической системы управления технологическими процессами.

— Мы оказываем благотворительную помощь подшефным учреждениям, содействуем развитию детского спорта, благоустройству, созданию возможностей для детского творчества, реализуем социальные программы. Особое внимание уделяем решению кадровых проблем для привлечения молодых специалистов на производство, сотрудничаем с вузами, ссузами, начинаем заключать целевые договоры на обучение со студентами, — делится Скакун.

При этом за 9 месяцев 2025 года совокупные налоговые отчисления «Искитимцемента» в бюджеты всех уровней составили более 1 миллиарда рублей, то есть предприятие входит в список крупнейших налогоплательщиков Новосибирской области.

Поддержка российского производителя

Говоря о планах на 2026 год, Владимир Скакун не исключил, что падение спроса на цемент на рынке составит еще около 10%. По объемам производства для предприятия это возвращение на уровень 2017-2020 года.

— Это не первое испытание, которое проходит предприятие. При этом в 2017-2020 годах управляющая компания не прекращала осуществлять инвестиции, повышать уровень экологической безопасности, реализовывать социальные программы. Мы продолжаем свою деятельность, выявляя резервы для оптимизации. Мы понимаем, над чем нужно работать, и уверены, что справимся с этой задачей в нелегкое для отрасли время, чтобы в случае роста спроса оперативно обеспечить стройки высококачественным цементом, — констатировал Скакун.

По его словам, «Искитимцемент» продолжит поставлять продукцию на крупнейшие объекты Новосибирской области. Кроме того, на предприятии рассчитывают, что на федеральном уровне будет завершена оценка мультипликативного эффекта для Российской Федерации от строительства и эксплуатации автомобильных дорог с цементобетонными покрытиями по сравнению с асфальтобетонными.

— На основании данного исследования планируется разработать программу строительства бетонных дорог в Российской Федерации. Помимо прямого результата от запуска нового дорожного объекта, экономика страны в случае использования этой технологии получает много других преимуществ: увеличение срока службы до капитального ремонта, снижение его стоимости и затрат на содержание, экономию топлива на жестком бетонном покрытии. Цементобетон имеет большую несущую способность (таким образом уменьшается число рейсов для перевозки груза), не требует введения сезонных ограничений и лимитов по нагрузке на ось. Также очевиден положительный эффект для смежных отраслей, в том числе цементной, польза для экологии и безопасности дорожного движения, сохранения народонаселения и т. д. «Искитимцемент» полностью готов к росту спроса на продукцию для дорожного строительства, — говорит Дарья Мартынкина.

Тревогу у производителей вызывает предстоящее весной повышение тарифов на железнодорожные перевозки цемента на 15,89%. Владимир Скакун отметил, что это будет стимулировать дальнейший переход перевозок цемента на автотранспорт, где у предприятия есть преимущества за счет наличия собственного парка цементовозов.

АО «Искитимцемент» (управляющая компания – АО «ХК «Сибцем») — одно из ведущих предприятий цементной отрасли Сибири. Является системообразующим для города Искитима. Мощность завода составляет 2,1 миллиона тонн цемента в год. На промышленной площадке функционируют четыре технологические линии, выпуск продукции ведется по «мокрому» способу. Сырьевая база предприятия — Чернореченское месторождение известняков и глинистых сланцев.

В 2024 году завод отметил 90-летие. Всего с момента ввода промышленного объекта в эксплуатацию в 1934-м произведены более 89 миллионов тонн клинкера и 115 миллионов тонн цемента.