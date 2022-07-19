На Алтае начальник почтового отделения присвоила четверть миллиона рублей

В Республике Алтай завершено расследование уголовного дела в отношении 59-летней местной жительницы, обвиняемой в хищении денежных средств с использованием служебного положения.

Следствие установило, что в период с декабря 2020 года по ноябрь 2021 года в селе Курмач-Байгол Турочакского района 59-летняя обвиняемая, занимая должность начальника отделения почтовой связи, присвоила вверенные ей наличные денежные средства на общую сумму свыше 254 тысяч рублей. Как отмечается, преступление она совершила, будучи материально-ответственным лицом, используя свое служебное положение. Тем самым она причинила предприятию материальный ущерб на указанную сумму.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения). В ходе предварительного расследования обвиняемая возместила в полном объеме материальный ущерб, причиненный преступлением.

Уголовное дело с обвинительным заключением направлено прокурору, сообщает Следственное управление СКР по Республике Алтай.