На Алтае опрокинулся грузовик с туристами

25 июля неорганизованная группа туристов перевернулась на грузовом автомобиле, который следовал по маршруту с. Каракол — Каракольские озера.

В телеграм-канале ГУ МЧС по Республике Алтай уточнили, что в грузовике «ГАЗ-66» находились 16 человек вместе с водителем. В результате ДТП пострадали 11 человек, из них четыре ребенка, один взрослый человек погиб.

В настоящее время все пострадавшие доставлены в медучреждение, где им оказывают необходимую помощь.

Региональное следственное управление СК организовало по данному факту проверку.

Ранее редакция сообщала, что в реке Бии нашли тело мальчика в том месте, где год назад утонула его сестра.