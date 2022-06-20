На Алтае пятые сутки разыскивают петербурженку, упавшую в реку Аккем

В Усть-Коксинском районе продолжаются поиски туристки из Санкт-Петербурга, 1976 года рождения, упавшей в горную реку 16 июня.

Поиски ведутся группой из семи спасателей Алтайского поисково-спасательного отряда МЧС России. Они обследуют местность с помощью вертолета, а также в пешем порядке осматривают береговую линию. 17 июня обследовано 12 километров вдоль русла реки Аккем, проводилось аэровизуальное обследование местности, 18 июня обследовано 15 километров, сегодня запланировано обследование очередного 10-километрового участка от каньона до слияния с Катунью.

Напомним, женщина пропала в районе подножия горы Белуха при переходе через слияние рек Аккем и Ярлу. Группа преодолевала реку по бревенчатому переходу, женщина не удержалась и упала в бурный поток.

Тем временем СУСК по Республике Алтай проводит доследственную проверку по сообщению о несчастном случае с туристкой из Санкт-Петербурга. В сообщении СУСК уточняется, что пропавшая была в составе незарегистрированной в ГУ МЧС по Республике Алтай туристической группы из 16 человек.

Следователи Усть-Канского межрайонного следственного отдела проводят необходимые проверочные мероприятия, следственные и иные процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.