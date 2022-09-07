На Алтае в смертельное ДТП с бензовозом попала женщина и четверо ее детей

Трагедия произошла на федеральной автодороге Р-256 «Чуйский тракт» в Бийском районе Алтайского края. По сообщению пресс-службы МВД по Алтайскому краю, столкнулись автомобиль Honda Stepwgn и бензовоз DAF с прицепом OZGUL Т22 (тара порожняя).

— Жительница Республики Алтай, управляя автомобилем «Honda Stepwgn», двигалась по федеральной автодороге Р-256 «Чуйский тракт» в Бийском районе Алтайского края. Выехала на полосу движения, предназначенную для встречного транспорта, где произошло столкновение с бензовозом, — говорится в сообщении.

Молодая женщина и четверо ее несовершеннолетних детей погибли на месте. Водитель бензовоза госпитализирован с травмами различной степени тяжести. Его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Следователи возбудили уголовное дело по ч.5 ст.264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств).

В настоящее время продолжается проведение проверки. Кто виноват в этой трагедии, пока не сообщается.

Прокурор Алтайского края Антон Герман поставил на особый контроль ход расследования уголовного дела, уточнили в пресс-службе ведомства.