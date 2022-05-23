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На Алтае в страшном ДТП погиб 4-летний ребенок

  • 23/05/2022, 14:40
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На Алтае в страшном ДТП погиб 4-летний ребенок
За рулем была 20-летняя местная жительница без прав и в состоянии алкогольного опьянения.

На 43-м километре автодороги Черга – Ильинка – Мариинск Шебалинского района с дороги в кювет слетел и опрокинулся автомобиль Toyota Carina, сообщает МВД региона.

Управляла иномаркой 20-летняя жительница Шебалинского района, не имеющая права управления транспортными средствами и находившаяся в состоянии алкогольного опьянения. Она двигалась со стороны Черги в направлении Мариинска.

В момент ДТП через лобовое стекло вылетел 4-летний ребенок, которого держал на руках 19-летний пассажир, находившийся на переднем пассажирском сидении. От полученных травм ребенок скончался на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи.

У девушки установлена степень опьянения в количестве 0,23 миллиграмма алкоголя на литр выдыхаемого воздуха (при допустимой норме 0,16 мг/л).

Собственник автомобиля – 35-летний житель Алтайского края в момент ДТП находился на заднем пассажирском сидении. В отношении мужчины возбуждено дело по ч. 2 ст. 12.8 КоАП РФ (передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения).

— По факту ДТП проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, — говорится в сообщении пресс-службы МВД по Республике Алтай.

Фото с сайта МВД по Республике Алтай

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Рубрики :

Регионы: Республика Алтай

Теги : МВД ДТП дорожное происшествие


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