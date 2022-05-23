На Алтае в страшном ДТП погиб 4-летний ребенок

На 43-м километре автодороги Черга – Ильинка – Мариинск Шебалинского района с дороги в кювет слетел и опрокинулся автомобиль Toyota Carina, сообщает МВД региона.

Управляла иномаркой 20-летняя жительница Шебалинского района, не имеющая права управления транспортными средствами и находившаяся в состоянии алкогольного опьянения. Она двигалась со стороны Черги в направлении Мариинска.

В момент ДТП через лобовое стекло вылетел 4-летний ребенок, которого держал на руках 19-летний пассажир, находившийся на переднем пассажирском сидении. От полученных травм ребенок скончался на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи.

У девушки установлена степень опьянения в количестве 0,23 миллиграмма алкоголя на литр выдыхаемого воздуха (при допустимой норме 0,16 мг/л).

Собственник автомобиля – 35-летний житель Алтайского края в момент ДТП находился на заднем пассажирском сидении. В отношении мужчины возбуждено дело по ч. 2 ст. 12.8 КоАП РФ (передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения).