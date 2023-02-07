На Красной площади мужчина хотел украсть тело Ленина

На Красной площади в Москве сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, который пытался проникнуть в Мавзолей, пишет МК.RU. Он дергал дверь и хотел войти внутрь, но не успел.

Издание сообщает, что задержанный говорил невразумительно, вырывался, но потом все же объяснил, что хотел похитить тело Владимира Ленина, однако зачем ему это, ответить так и не смог.

Полицейские вызвали психиатрическую помощь, которая впоследствии установила у мужчины обострение психиатрического заболевания. В последние годы он пристрастился к алкоголю и часто проводил время в компании случайных знакомых, с которыми и выпивал.

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