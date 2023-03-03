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На Кубани двое местных жителей убили друг друга во время ссоры из-за земельных участков

  • 03/03/2023, 15:22
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На Кубани двое местных жителей убили друг друга во время ссоры из-за земельных участков
По факту обнаружения тел мужчин 65 и 37 лет следственными органами возбуждено уголовное дело.

В Славянске-на-Кубани между двумя соседями произошла ссора на бытовой почве, в результате которой оба получили травмы, несовместимые с жизнью, пишет «Лента.ру» со ссылкой на пресс-службу регионального Управления СКР.

По факту обнаружения тел мужчин 65 и 37 лет следственными органами возбуждено уголовное дело.

По данным следствия, второго марта на улице Школьной между соседями произошла ссора из-за земельных участков. В ходе конфликта пенсионер поджег иномарку и дважды выстрелил из ружья в оппонента, но тот успел нанести ему удар ножом в грудь. От полученных повреждений оба мужчины скончались на месте происшествия.

Сегодня на месте работает следственно-оперативная группа, которая опрашивает очевидцев и свидетелей в попытке установить обстоятельства произошедшего.

Ранее редакция сообщала, что новосибирцы получают сообщения о ядовитых духах.

Фото с сайта Следственного комитета по Иркутской области

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Рубрики :

Регионы: Россия

Теги : ссора на бытовой почве соседи убили друг друга следствие


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