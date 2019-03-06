На НЭРЗе планируют разместить опытную установку по переработке отходов

Проект — создание Центра отработки технологий обращения с твердыми коммунальными отходами или «Система обращения с твердыми коммунальными отходами» — вошел в концепцию «Академгородок 2.0». Он согласован на заседании президиума СО РАН, одобрен в правительстве области, пояснила InfoPro54 начальник отдела инновационной, прикладной и внешнеэкономической деятельности Института теплофизики СО РАН Людмила Перепечко. Проект включает в себя автоматическую сортировку на основе нейронных сетей и плазменную газификацию остатка с производством синтез-газа и электроэнергии. К настоящему моменту создан научно-координационный совета проекта, заключено соглашение о консорциуме. Существует график выполнения работ, который будет соблюден при соответствующем финансировании.

— Как известно, на федеральном уровне в рамках программы «Академгородок 2.0» принят только проект «СКИФ», — поясняет Людмила Перепечко. — Мы предлагаем к реализации комплексный проект по переработке и утилизации мусора, согласующийся с цифровой экономикой, так как подразумевает высококачественную сортировку ТКО и отбор наиболее ценных фракций.

Основной исполнитель и заявитель проекта — Институт теплофизики СО РАН. В консорциум по его реализации также входят ИТПМ СО РАН, ИВТ СО РАН, полигон ФГУП «ЖКХ ННЦ», который заинтересован в размещении комплекса на своей территории, а также ряд промышленных предприятий Новосибирска, прежде всего, ОАО «СКБ Сибэлектротерм», резиденты Технопарка. Полигон «ЖКХ ННЦ», где будет размещен комплекс по переработке, подключен к электрический сети 380 В, мощностью 150 кВт с возможностью увеличения.

По проекту органический остаток после сортировки направляется на плазменную газификацию. В результате получается синтез-газ и минеральная часть — инертный шлак, который можно использовать для отсыпки дорог. Частью установки являются система очистки, тепловые насосы для утилизации тепла, разработанные учеными Института теплофизики и рядом предприятий Новосибирска.

— Сейчас в нашем институте уже работает экспериментальная установка для переработки органического сырья мощностью 20 кг/ч. Идет поиск индустриального партнера для изготовления опытно-промышленной установки, чтобы после завершения работ по созданию системы автоматической сортировки мы уже были готовы сделать установку для плазменной переработки органического остатка, — говорит Людмила Перепечко. — Нам нужно создать автономный опытно-промышленный образец по плазменной газификации ТКО на 50 кг/ч, чтобы отработать все технологии, в том числе возможности экономии электроэнергии при нагреве и утилизации ТКО.

Переговоры с потенциальными индустриальными партнерами, желающими принять участие в проекте, по ее словам, сейчас ведутся, в том числе по производству компонентов для установки при выходе на серийное производство. Получено согласие ООО «Новосибирский электровозоремонтный завод» (НЭРЗ) — руководство предприятия согласилось предоставить свою территорию для отработки опытно-промышленной установки.

Собеседник InfoPro54 надеется, что к лету 2019 года ученые уже приступят к созданию установки плазменной газификации на площадке НЭРЗа. На ее создание, а также одновременную разработку автоматической системы сортировки ТКО, по ее оценкам, уйдет около двух лет. После проведения НИОКР — отработки технологии, создания рабочей и конструкторской документации — планируется выходить на разработку большого комплекса для установки на полигоне «ЖКХ ННЦ» производительностью 50 тысяч тонн в год.

— Понятно, что опытно-промышленная установка будет стоить дороже, чем уже отработанный вариант. Второй комплекс, особенно для утилизации медицинских отходов, будет окупать себя достаточно быстро. У нас есть соответствующее финасово-экономическое обоснование и оценки окупаемости, — добавила Людмила Перепечко.

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