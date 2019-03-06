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На НЭРЗе планируют разместить опытную установку по переработке отходов

Институт теплофизики СО РАН договаривается с индустриальными партнерами для создания опытно-промышленного образца комплекса.
  • 06/03/2019, 10:00
Автор: Юлия Данилова
Институт теплофизики СО РАН будет испытывать установку по утилизации органического сырья на НЭРЗе
Инвестиции в проект составят около 60 млн. рублей

Проект — создание Центра отработки технологий обращения с твердыми коммунальными отходами или «Система обращения с твердыми коммунальными отходами» — вошел в концепцию «Академгородок 2.0». Он согласован на заседании президиума СО РАН, одобрен в правительстве области, пояснила InfoPro54 начальник отдела инновационной, прикладной и внешнеэкономической деятельности Института теплофизики СО РАН Людмила Перепечко. Проект включает в себя автоматическую сортировку на основе нейронных сетей и плазменную газификацию остатка с производством синтез-газа и электроэнергии. К настоящему моменту создан научно-координационный совета проекта, заключено соглашение о консорциуме. Существует график выполнения работ, который будет соблюден при соответствующем финансировании.

— Как известно, на федеральном уровне в рамках программы «Академгородок 2.0»  принят только проект «СКИФ», — поясняет Людмила Перепечко. — Мы предлагаем к реализации комплексный проект по переработке и утилизации мусора, согласующийся с цифровой экономикой, так как подразумевает высококачественную сортировку ТКО и отбор наиболее ценных фракций.

Основной исполнитель и заявитель проекта — Институт теплофизики СО РАН. В консорциум по его реализации также входят ИТПМ СО РАН, ИВТ СО РАН, полигон ФГУП «ЖКХ ННЦ», который заинтересован в размещении комплекса на своей территории, а также ряд промышленных предприятий Новосибирска, прежде всего, ОАО «СКБ Сибэлектротерм», резиденты Технопарка. Полигон «ЖКХ ННЦ», где будет размещен комплекс по переработке, подключен к электрический сети 380 В, мощностью 150 кВт с возможностью увеличения.

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— В Институте теплофизики сейчас выполняется НИР по заказу минобрнауки по созданию автоматизированной системы сортировки ТКО с помощью нейронных сетей. Нужно решить проблему ручной доразборки «хвостов», а также проблему изменяющегося морфологического состава мусора в зависимости от региона его образования, времени года и т. д., — поясняет Перепечко. — У нас климатические условия такие, что сезонные изменения морфологического состава ТКО очень велики. Летом преобладает органика, зимой появляются консервные банки. Полностью автоматическая сортировка привлекательна тем, что это программное обеспечение можно поставлять за рубеж и оно подстраивается под цель сортировки.

По проекту органический остаток после сортировки направляется на плазменную газификацию. В результате получается синтез-газ и минеральная часть — инертный шлак, который можно использовать для отсыпки дорог. Частью установки являются система очистки, тепловые насосы для утилизации тепла, разработанные учеными Института теплофизики и рядом предприятий Новосибирска.

— Сейчас в нашем институте уже работает экспериментальная установка для переработки органического сырья мощностью 20 кг/ч. Идет поиск индустриального партнера для изготовления опытно-промышленной установки, чтобы после завершения работ по созданию системы автоматической сортировки мы уже были готовы сделать установку для плазменной переработки органического остатка, — говорит Людмила Перепечко. — Нам нужно создать автономный опытно-промышленный образец по плазменной газификации ТКО на 50 кг/ч, чтобы отработать все технологии, в том числе возможности экономии электроэнергии при нагреве и утилизации ТКО.

Переговоры с потенциальными индустриальными партнерами, желающими принять участие в проекте, по ее словам, сейчас ведутся, в том числе по производству компонентов для установки при выходе на серийное производство. Получено согласие ООО «Новосибирский электровозоремонтный завод» (НЭРЗ) — руководство предприятия согласилось предоставить свою территорию для отработки опытно-промышленной установки.

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— На реализацию проекта нам необходимо около 60 млн рублей. Половину из них мы планируем получить через программы господдержки, но государство сейчас призывает разработчиков использовать паритетное финансирование, привлекая частных инвесторов и промпредприятия. Без него государственная поддержка предоставлена не будет, — подчеркивает Перепечко.

Собеседник InfoPro54 надеется, что к лету 2019 года ученые уже приступят к созданию установки плазменной газификации на площадке НЭРЗа. На ее создание, а также одновременную разработку автоматической системы сортировки ТКО, по ее оценкам, уйдет около двух лет. После проведения НИОКР — отработки технологии, создания рабочей и конструкторской документации — планируется выходить на разработку большого комплекса для установки на полигоне «ЖКХ ННЦ» производительностью 50 тысяч тонн в год.

— Понятно, что опытно-промышленная установка будет стоить дороже, чем уже отработанный вариант. Второй комплекс, особенно для утилизации медицинских отходов, будет окупать себя достаточно быстро. У нас есть соответствующее финасово-экономическое обоснование и оценки окупаемости, — добавила Людмила Перепечко.

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