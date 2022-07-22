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На острове Диксон спасли белого медведя, у которого во рту застряла жестяная банка

  • 22/07/2022, 09:45
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На острове Диксон спасли белого медведя, у которого во рту застряла жестяная банка
Несколько дней зверь будет оставаться под наблюдением, а затем с запасом рыбы его отпустят на волю.

Белого медведя из поселка Диксон на севере Красноярского края удалось спасти. Прибывший на место ветеринар сперва усыпил измученного хищника седативным препаратом, а затем извлек застрявшую в его пасти железную банку.

Накануне утром глава Росприроднадзора Светлана Радионова сообщила, что к жителям поселка Диксон в Заполярье вышел истощенный молодой белый медведь, в пасти которого застряла банка из-под сгущенки. Местные жители не смогли помочь животному.

— Молодой белый медведь, у которого во рту застряла металлическая банка из-под сгущенки, пришел за помощью к людям в поселок Диксон… Надо спасать краснокнижное животное, которое находится на грани смерти. Срочно собираем заседание рабочей группы, — заявила Радионова.

Тем временем белый медведь ушел из поселка и его местоположение нужно было установить.

— Медведя обнаружили в 3 км от аэропорта Диксона. Специалистам удалось погрузить его в сон с первого выстрела. Буквально в течение 10 минут животное было обездвижено, а банка успешно удалена. Сейчас ветеринар обрабатывает язык, на нём множество порезов. Зверь оказался молодой медведицей, весом 80—90 кг, — сообщила глава Росприроднадзора на своем Telegram-канале.

Вскоре медведицу транспортируют к месту естественного обитания, где оставят с запасом рыбы, так как первое время хищница не сможет охотиться из-за слабости.

Фото: Telegram-канал Светланы Радионовой

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Рубрики :

Регионы: Красноярский край

Теги : происшествие животные


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