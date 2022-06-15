На подъеме к горному алтайскому водопаду умерла туристка из Хабаровска

Днем 11 июня туристы на лодке переправились с турбазы на правый берег реки Чулышман, откуда пешком стали подниматься в горы к водопаду Учар.

— Погода в этот день была жаркой. Судя по всему, девушка не оценила в должной степени состояние своего здоровья, физические нагрузки при подъеме в горы. По дороге ей стало плохо и, не дойдя до водопада около 800 метров, она потеряла сознание. Находившийся рядом брат пытался оказать потерпевшей первую медицинскую помощь, проводил реанимационные мероприятия, но безуспешно, — сообщили в СК России по Республике Алтай.

Уточняется, что брат погибшей сообщил о случившемся в единую службу спасения, но из-за труднодоступной местности ее тело удалось транспортировать только на вторые сутки после произошедшего.

Местность там гористая, труднодоступная, обрывистая, маршрут проходит по камням, узкому ущелью, местами по веревочным переправам. В работе по эвакуации были задействованы спасатели Алтайского поисково-спасательного отряда МЧС России и поисково-спасательного отряда Управления ГОЧС и ПБ в Республике Алтай, всего 12 человек и три единицы техники. Проведена сложнейшая в техническом отношении операция, добавили в МЧС России по Республике Алтай.

— От турбазы «Усть-Чульча» до места нахождения туристки спасатели прошли по горной, каменистой, обрывистой местности около 6 километров и 13 июня достигли места происшествия, обнаружили тело женщины на каменистом склоне в районе реки Чульча и подготовили для транспортировки. Тело погибшей было эвакуировано из труднодоступного места вертолётом и передано сотрудникам правоохранительных органов.

В МЧС отметили, что в настоящее время маршрут, ведущий к водопаду «Учар», расположенный на территории Алтайского государственного природного биосферного заповедника, закрыт для туристов, информация об этом доведена до всех туроператоров и туристических баз в Республике Алтай. Маршрут начнет свою работу лишь с 20 июня. Спасатели и сотрудники заповедника настоятельно рекомендуют всем желающим совершить поход к водопаду тщательно рассчитывать свои силы, учитывать состояние физической подготовки, погодные, климатические, географические особенности местности, состояние своего здоровья. В условиях высокогорья хронические заболевания обостряются, поэтому необходимо подходить к решению пойти в такой поход очень взвешенно.

Свой поход необходимо в обязательном порядке зарегистрировать на сайте Главного управления МЧС России по Республике Алтай. Так спасатели смогут быстрее прийти на помощь.