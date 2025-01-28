На пост мэра города Бердска претендуют четыре кандидата

Срок подачи заявлений на участие в конкурсе по отбору кандидатур на должность главы города Бердска Новосибирской области закончился 28 января. С 15 января заявления на участие в нём подали четыре человека: замглавы администрации города Искитима Вячеслав Бесхлебный, учитель музыки лицея №7 Светлана Верстюк, безработный Александр Берус и постоянный участник различных выборов, военный пенсионер Александр Трушакин.

Напомним, выборы мэра Бердска проходят на конкурсной основе. Кандидатам предстоит пройти письменный экзамен на знание законодательства и собеседование с членами конкурсной комиссии. Затем два финалиста представят депутатам горсовета Бердска свои программы развития города. Победитель определится тайным голосованием 13 февраля.

Бывший мэр Бердска Роман Бурдин ушел с поста по собственному желанию. 16 декабря он был назначен министром региональной политики Новосибирской области. Обязанности мэра Бердска исполняет Сергей Петрович Лавров.

Ранее редакция сообщала, что в Бердске планируют развивать познавательный и культурный туризм. Сейчас гости города редко выходят за пределы оздоровительных учреждений.