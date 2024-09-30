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На севере Новосибирска появится свой «Невский»

  • 30/09/2024, 14:02
На севере Новосибирска появится свой «Невский»
Новый жилой комплекс совмещает в себе санкт-петербургскую эстетику и сибирскую теплоту.

Основатель и президент холдинга TS Group Александр Бойко анонсировал старт продаж жилого комплекса «Невский», каждый дом которого будет украшением.

ЖК «Невский» появится на границах улиц Кедровой, Краузе и Красного проспекта. Раньше там был асфальтобетонный завод, а сейчас началось строительство первого дома. Локация выбрана девелопером неслучайно. В северной части Новосибирска плотность застройки невысокая, а значит, позволяет реализовать столь масштабный проект. Кроме того, эта территория активно развивается в соответствии с генеральным планом города. Заельцовский бор находится всего в 2,5 километрах от жилого комплекса, за 18 минут на автомобиле можно добраться до центра города.

Девелопер отметил, что благодаря эффективному взаимодействию с прокуратурой Новосибирской области удалось оперативно получить разрешение на строительство. Работа на опережение позволила муниципалитету строить на локации школы и детские сады, TS Group — полноценно анонсировать ЖК “Невский» и приступить к активным строительным работам.

Как пояснил Александр Бойко, застройщик территории городского аэропорта предложил передать муниципалитету 15 гектаров взлетно-посадочной полосы под продление Красного проспекта на Родники. В течение года соглашение будет оформлено документально.

От идеи к воплощению

Александр Бойко рассказал, что идея ЖК «Невский» появилась у него после посещения района Дубая — Jumeirah Beach Residents. А уже при работе над проектом родилась ассоциация с Санкт-Петербургом и вспомнилась песня Елены Ваенги «Каменные цветы». Появилась мысль построить «маленький северный рай».  При этом девелопер подчеркнул, что не планирует копировать северную столицу, а только берет за основу принцип градостроительства, когда каждый дом становится украшением.

Город в городе

«Невский» — это целостный архитектурный ансамбль из 14 жилых домов, каждый из которых имеет свой неповторимый облик. По замыслу главного архитектора проекта Марии Власовой, первые пять этажей каждого здания будут выполнены в стиле классической питерской архитектуры, а выше пойдут современные башни с активным остеклением.  За ностальгическими фасадами  «Невского» спрячется современная инфраструктурная среда, отвечающая запросам избалованного цивилизацией горожанина. Сама композиция представляет собой сбалансированный комплекс многоэтажных домов с приватной территорией внутри и развитой торгово-развлекательной средой снаружи.

На севере Новосибирска появится свой «Невский»

Помимо этого, на территории планируется построить три административных здания. Как обещает девелопер, каждое строение на территории комплекса будет индивидуально, но при этом гармонично вольется в общую композицию, где «каждый дом как цветок».

«Букет из каменных цветов» девелопер планирует собрать в течение пяти лет. За это время на территории комплекса будет реализована концепция классического Невского проспекта с его уютными изгибами и манящими торговыми галереями.

Двор-парк

Вся жилая часть комплекса расположится на стилобате с парапетом, внутри которого — теплый паркинг и сервисные помещения. Это позволит полностью освободить дворовую территорию площадью почти 4 гектара от автомобилей, оставив жителям лишь стилизованное под уютные парки Санкт-Петербурга пространство. Здесь будет царить атмосфера европейского города с зелеными бульварами, сверкающими витринами и старинными фонарями. С южной стороны комплекса предусмотрен общедоступный бульвар с озеленением и благоустройством. Неоклассика фасадов, акцентные карнизы и объемные декоративные фасадные элементы, благородный контраст цветов — белого и горького шоколада — передадут стиль и атмосферу.

На севере Новосибирска появится свой «Невский»

Озеленение внутренней территории комплекса будет осуществляться по индивидуальному проекту ландшафтного дизайна. На территории предусмотрены уютные зоны отдыха и уникальные декоративные элементы. По центру квартала пройдет широкий бульвар, от которого в разных направлениях будут разбегаться прогулочные аллеи.

Современная инфраструктурная среда

Территория жилого комплекса — 250 тысяч квадратных метров, из них под жилье отведены 152 тысячи «квадратов». Здесь откроются магазины, аптеки, медицинский и бьюти-кластеры и многое другое. В планы застройщика входит строительство филиалов собственных образовательных учреждений «Рост» и HELLO. Фитнес-клуб с бассейном на 25 метров от GRAND ARENA разнообразит досуг местных жителей. А в 50 метрах от комплекса уже идет проектирование муниципальной школы на 1500 мест и двух детских садов.

Жизненный сценарий бизнес-класса

Еще на этапе идеи разработчики решили поднять уровень ЖК «Невский» до бизнес-класса. Здесь есть планировки с большими столовыми, французскими балконами, теплыми лоджиями, гостевыми санузлами. Всего в доме предусмотрены 224 квартиры с 12 типами планировок площадью от 28 до 91 квадратного метра. Застройщик предоставляет покупателям редкую возможность обыгрывать жилое пространство по своему сценарию: конструктив здания предполагает объединение нескольких квартир в одну вплоть до целого этажа площадью 520 «квадратов».

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Специальные цены на старте продаж

Продажи только стартовали, и на данном этапе застройщик предлагает приобрести квартиру бизнес-класса по цене «комфорта» — от 4,5 миллионов рублей.
Первый 25-этажный дом на улице Краузе TS Group планирует построить к 2027 году.

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Иллюстрации предоставлены рекламодателем

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Рубрики : Недвижимость

Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : новостройки Новосибирска ЖК "Невский" Александр Бойко


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