На севере Новосибирска появится свой «Невский»

Основатель и президент холдинга TS Group Александр Бойко анонсировал старт продаж жилого комплекса «Невский», каждый дом которого будет украшением.

ЖК «Невский» появится на границах улиц Кедровой, Краузе и Красного проспекта. Раньше там был асфальтобетонный завод, а сейчас началось строительство первого дома. Локация выбрана девелопером неслучайно. В северной части Новосибирска плотность застройки невысокая, а значит, позволяет реализовать столь масштабный проект. Кроме того, эта территория активно развивается в соответствии с генеральным планом города. Заельцовский бор находится всего в 2,5 километрах от жилого комплекса, за 18 минут на автомобиле можно добраться до центра города.

Девелопер отметил, что благодаря эффективному взаимодействию с прокуратурой Новосибирской области удалось оперативно получить разрешение на строительство. Работа на опережение позволила муниципалитету строить на локации школы и детские сады, TS Group — полноценно анонсировать ЖК “Невский» и приступить к активным строительным работам.

Как пояснил Александр Бойко, застройщик территории городского аэропорта предложил передать муниципалитету 15 гектаров взлетно-посадочной полосы под продление Красного проспекта на Родники. В течение года соглашение будет оформлено документально.

От идеи к воплощению

Александр Бойко рассказал, что идея ЖК «Невский» появилась у него после посещения района Дубая — Jumeirah Beach Residents. А уже при работе над проектом родилась ассоциация с Санкт-Петербургом и вспомнилась песня Елены Ваенги «Каменные цветы». Появилась мысль построить «маленький северный рай». При этом девелопер подчеркнул, что не планирует копировать северную столицу, а только берет за основу принцип градостроительства, когда каждый дом становится украшением.

Город в городе

«Невский» — это целостный архитектурный ансамбль из 14 жилых домов, каждый из которых имеет свой неповторимый облик. По замыслу главного архитектора проекта Марии Власовой, первые пять этажей каждого здания будут выполнены в стиле классической питерской архитектуры, а выше пойдут современные башни с активным остеклением. За ностальгическими фасадами «Невского» спрячется современная инфраструктурная среда, отвечающая запросам избалованного цивилизацией горожанина. Сама композиция представляет собой сбалансированный комплекс многоэтажных домов с приватной территорией внутри и развитой торгово-развлекательной средой снаружи.

Помимо этого, на территории планируется построить три административных здания. Как обещает девелопер, каждое строение на территории комплекса будет индивидуально, но при этом гармонично вольется в общую композицию, где «каждый дом как цветок».

«Букет из каменных цветов» девелопер планирует собрать в течение пяти лет. За это время на территории комплекса будет реализована концепция классического Невского проспекта с его уютными изгибами и манящими торговыми галереями.

Двор-парк

Вся жилая часть комплекса расположится на стилобате с парапетом, внутри которого — теплый паркинг и сервисные помещения. Это позволит полностью освободить дворовую территорию площадью почти 4 гектара от автомобилей, оставив жителям лишь стилизованное под уютные парки Санкт-Петербурга пространство. Здесь будет царить атмосфера европейского города с зелеными бульварами, сверкающими витринами и старинными фонарями. С южной стороны комплекса предусмотрен общедоступный бульвар с озеленением и благоустройством. Неоклассика фасадов, акцентные карнизы и объемные декоративные фасадные элементы, благородный контраст цветов — белого и горького шоколада — передадут стиль и атмосферу.

Озеленение внутренней территории комплекса будет осуществляться по индивидуальному проекту ландшафтного дизайна. На территории предусмотрены уютные зоны отдыха и уникальные декоративные элементы. По центру квартала пройдет широкий бульвар, от которого в разных направлениях будут разбегаться прогулочные аллеи.

Современная инфраструктурная среда

Территория жилого комплекса — 250 тысяч квадратных метров, из них под жилье отведены 152 тысячи «квадратов». Здесь откроются магазины, аптеки, медицинский и бьюти-кластеры и многое другое. В планы застройщика входит строительство филиалов собственных образовательных учреждений «Рост» и HELLO. Фитнес-клуб с бассейном на 25 метров от GRAND ARENA разнообразит досуг местных жителей. А в 50 метрах от комплекса уже идет проектирование муниципальной школы на 1500 мест и двух детских садов.

Жизненный сценарий бизнес-класса

Еще на этапе идеи разработчики решили поднять уровень ЖК «Невский» до бизнес-класса. Здесь есть планировки с большими столовыми, французскими балконами, теплыми лоджиями, гостевыми санузлами. Всего в доме предусмотрены 224 квартиры с 12 типами планировок площадью от 28 до 91 квадратного метра. Застройщик предоставляет покупателям редкую возможность обыгрывать жилое пространство по своему сценарию: конструктив здания предполагает объединение нескольких квартир в одну вплоть до целого этажа площадью 520 «квадратов».

Специальные цены на старте продаж

Продажи только стартовали, и на данном этапе застройщик предлагает приобрести квартиру бизнес-класса по цене «комфорта» — от 4,5 миллионов рублей.

Первый 25-этажный дом на улице Краузе TS Group планирует построить к 2027 году.

КВАРТАЛ БИЗНЕС-КЛАССА «НЕВСКИЙ»

Отдел продаж: +7 (383) 383-81-35

Застройщик — ООО СЗ «ЖК Невский», декларация на сайте наш. дом.рф.