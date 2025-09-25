На севере Новосибирска возводится премиальный квартал с питерской эстетикой

Переплетение классики и современности

Новая, невероятно смелая и мощная симфония уже зазвучала в жилом микрорайоне Новосибирска Родники. Первый монолитный исполин, положивший начало целому архитектурному ансамблю под названием «Невский», уже взметнулся в небо столицы Сибири. Идея, зародившаяся у бизнесмена, владельца холдинга TS Group Александра Бойко и поставленная на фундамент одним из ведущих архитекторов Проектного института «Новосибгражданпроект» (входит в TS Group) Марией Власовой, реализуется с опережением сроков и с серьезной заявкой на самый масштабный проект мегаполиса.

— Образ исходит от заказчика, а архитектор помогает воплотить его в жизнь. Александра Всеволодовича вдохновил Санкт-Петербург, а саму идею зародила песня Елены Ваенги «Каменные цветы», — пояснила Мария Власова.

Жилой квартал с питерской эстетикой протянется почти на километр по самому северу Новосибирска. Здесь, как и в Санкт-Петербурге, гармонично смешаются классика и современность, а полноценная инфраструктура позволит реализовать концепцию «город в городе». 14 жилых башен и выполненный в общем стиле бизнес-центр станут стильной огранкой самого сердца нового жилого комплекса — атмосферного и незабываемого «Невского бульвара». Почувствовать шарм этого места можно будет не только прогуливаясь по регулярному саду, вдоль которого струятся тонкие ручейки, но и созерцая единую композицию сверху, с уютных французских балконов или отапливаемых лоджий.

— Деление на классику и современность прослеживается в общей композиции фасадов. До пятого этажа включительно (а именно эта часть здания лучше всего воспринимается человеком с уровня земли) будет классическая архитектура, нюансами отсылающая к архитектуре Санкт-Петербурга. Выше — активное остекление, современная графика. Цветовая палитра фасада чередует оттенки белого и темного шоколада, что характерно, скорее, для современной архитектуры ― в этом цветовом сочетании классика обретает новое прочтение. Ажурные французские балконы, украшающие фасады первых пяти этажей, карнизы, наличники, фасадные элементы декора, безопорные козырьки, витражи первых этажей — все это и сформирует ту самую атмосферу, которая так вдохновляет людей в северной столице, — рассказала главный архитектор.

Комфортная городская среда и близость к природе

Премиальный квартал создается для людей, ценящих городской комфорт, но не желающих терять связь с природой. Сам «Невский», расположенный буквально в двух километрах от Заельцовского бора, станет комфортной городской средой даже для крайне избалованного цивилизацией жителя мегаполиса. Если на внутренней территории комплекса будут цвести регулярные сады, а прогулочные, спортивные и детские зоны станут чередоваться одна за другой, то снаружи протянутся привычные для горожанина торговые галереи, уютные ресторанчики и кафе.

Да и в целом уровень восприятия, как и уровень комфорта «Невского», загнать в привычные рамки бизнес-класса невозможно. Емкое, лаконичное определение в данном случае становится слишком узким, слишком поверхностным. Когда внутри крупного мегаполиса начинает расти целый город, камерный и уютный, вмещающий в себя целый мир и в то же время предполагающий бесконечную перспективу, привычные стереотипы рушатся, а границы возможного раздвигаются.

Питерский квартал в сибирском мегаполисе способен вместить в себе все составляющие жизни современного человека, начиная от работы и заканчивая полноценным отдыхом. Если деловая активность сосредоточится в 16-этажном бизнес-центре, то обычные семейные будни будут проходить по привычному маршруту: магазин, любимый эспрессо в ближайшей кофейне, тренировки в спортивном комплексе с 25-метровым бассейном. Внутри территории предусмотрен даже детский сад для самых маленьких жителей «Невского».

— Работая над проектом, мне хотелось создать именно архитектурный ансамбль. К сожалению, это понятие практически полностью исчезло из современного обихода. А в этом случае каждая отдельная деталь должна быть в комплексе, начиная от внешнего вида и заканчивая внутренним благоустройством. И при этом каждый уголок, каждый квадратный метр здесь индивидуален, со своими формами и орнаментами. Даже площадки для разворота пожарных автомобилей «обернуты» в графичный орнамент, очерченный газонами и тротуарной плиткой, — поделилась Мария Власова.

Необычные технические решения

Изначально самый северный микрорайон Новосибирска ― Родники ― получил свое название из-за близкого расположения к земной поверхности грунтовых вод. Поэтому архитектор сразу отказалась от привычной подземной парковки. В результате весь «Невский» было решено поставить на монолитный стилобат с парапетом, внутри которого расположатся теплый паркинг и сервисные помещения. Таким образом застройщику удастся сохранить концепцию «двор без машин» и избежать возможных подтоплений в будущем.

Для обеспечения безопасности будущих новоселов (особенно подрастающего поколения) было принято еще одно нестандартное для традиционной застройки решение.

— Вся внутренняя часть двора будет огорожена стеной высотой 3 метра. Дело в том, что стандартное для жилых комплексов такого уровня ограждение высотой 1,2 метра не убережет людей от возможных несчастных случаев. Помимо этого, стена защищает внутреннюю территорию от ветров. Так что по «Невскому» будут прогуливаться исключительно его жители, а не сквозняки, — отметила главный архитектор.

Жизнь будущих новоселов «Невского» будет не только безопасной, но и в прямом смысле слова солнечной. Автор проекта уделила особое внимание инсоляции комплекса, благодаря которой каждая квартира станет освещаться не менее 2,5 часов в день.

Фасадное освещение «Невского» также идет вразрез с общепринятыми стандартами. Активная иллюминация ― только на нижних пяти этажах. Чем выше, тем спокойнее подсветка, тем реальнее иллюзия разноэтажного города. И если внешние фасады будут довольно интенсивно освещены, то на внутренней территории предусмотрено деликатная, спокойная подсветка.

Планировка с шагом чуть более одного метра

Приближенная к квадрату геометрия планировок «Невского» обеспечивает эффективное использование каждого квадратного метра. Главный архитектор делала ставку на эргономику пространства, учитывая даже последующую расстановку мебели. Результатом точечного подхода стала уникальная квартирография, содержащая 85 типов планировок.

— Благодаря этому нам удалось сделать шаг в полтора-два квадратных метра. Так что для любого клиента найдется площадь, в точности соответствующая его пожеланиям и кошельку, — пояснила Мария Власова.

Минимальная площадь квартиры составляет 28 квадратных метров, максимальная — 94. При этом планировка верхних этажей позволяет расширить жилое пространство вплоть до целого этажа, а это 500 «квадратов». Такие решения возможны потому, что каркас здания изначально рассчитан на легкую смену планировочной структуры.

Интересно, что небольшие студии площадью чуть более 28 квадратных метров предусмотрены исключительно в первой жилой башне. Застройщик решил отступить от общих стандартов жилья премиум-сегмента в пользу молодых семей и их последующей квартирной карьеры. При этом конечная стоимость квартиры формируется исключительно из количества приобретаемых квадратных метров. Поэтому первые покупатели смогут выбрать самые «лакомые» лоты с наиболее удобной планировкой, а также видом из окна с французским балконом или панорамным остеклением. Стоить добавить, что стоимость квадратного метра не стоит на месте, а растет вместе с «Невским». И, если на этапе котлована цена составляла 155 тысяч рублей, то уже сейчас она достигла 191 тысячи. Реализовать проект планируется в течение семи лет, и на момент его завершения стоимость «квадрата», по прогнозам, достигнет почти 300 тысяч рублей.

