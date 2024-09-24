На Шамшиных строят первый в городе дом-бутик: в нем люксовые интерьеры и брендовая коллекция планировок

На рынке Новосибирска появился бизнес-класс нового уровня — дом-бутик Unity Center. Это эксклюзивный формат недвижимости, который раньше можно было встретить только в Европе и центральной части России, а сегодня — впервые в нашем мегаполисе. Над проектом работает девелопер «Юнити».

Как и подобает мировым модным домам, новостройка находится в центре и восхищает своим внутренним наполнением и атмосферой деликатной премиальности.

Для тех, кто привык быть в центре

Застройщик выбрал историческую локацию для реализации проекта с бутик-концепцией — место, где встречается дух прошлого и высочайшие стандарты настоящего. Unity Center* строится вдоль улицы Семьи Шамшиных, чьи корни прочно связаны с развитием нашего мегаполиса. Она входит в пятерку улиц, с которых началась история Новосибирска. Всего 10 минутах ходьбы — оперный театр, лучшие рестораны, бутики, премиальные фитнес-центры и многое другое. Все для мобильного образа жизни в центре города.

Архитектура, заданная ритмом мегаполиса

Визуальный облик Unity Center гармонично вплетается в архитектурную ткань города. Проект отличает уникальная геометрия фасадов с глубоким рельефом, многогранным угловым остеклением и монументальной колоннадой.

13-этажное здание отражает идею клубности и элитарности, которая легко считывается на фоне окружающей застройки. Это действительно эксклюзивное предложение — застройщик реализует всего одну жилую очередь. Квартиру в Unity Center сможет приобрести ограниченный круг людей.

Важнее, что внутри

Внутренние пространства обладают особой магнетической энергией, которая ощущается даже снаружи. Хочется открыть дверь и посмотреть, что же находится за строгим фасадом здания. Такой эффект формируется благодаря авторскому дизайну лобби, наделенному элементами философии лучших фэшн-бутиков. Кессонные потолки, молдинги и полированная латунь, сочетаясь с акцентным сапфировым синим цветом, создают неповторимый визуальный стиль.

Приватный pocket park и собственный бутик-ритейл

На внутренней территории дома-бутика реализован **pocket park — зеленый оазис для резидентов с детской площадкой, местами для отдыха и прогулок. Уединенное клубное пространство выступает лаконичным оппонентом активному ритму центра мегаполиса. Кроме того, в Unity Center предусмотрен собственный бутик-ритейл с продуманной инфраструктурой.

Лимитированная коллекция именных планировок

В доме-бутике представлена брендовая коллекция из 9 планировок от 25 до 115 квадратных метров с окнами в пол. Потолки от 3 до 5 метров, установленные выводы под систему кондиционирования, улучшенная шумоизоляция подарят комфорт и максимум возможностей для реализации авторского дизайн-проекта.

Застройщик предлагает самые выгодные условия для покупки. С ними и с планировочными решениями вы можете ознакомиться на сайте unity-centr.ru.

Для подробной информации звоните по телефону +7 (383) 315-62-49.

Дом-бутик Unity Center:

тел. +7 (383) 315-62-49

unity-centr.ru

Застройщик: ООО СЗ «Юнит.Центр». Генеральный подрядчик: ООО СЗ «ЮнитГрад».

Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

*Unity Center, Юнити Центр

**pocket park — карманные парки