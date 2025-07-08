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«Нам очень важно, что люди решают сами»: новосибирцы предлагают свои варианты «Блюда города»

  • 08/07/2025, 10:35
новосибирцы предлагают свои варианты «Блюда города»
Организатором конкурса выступила сеть фермерских кафе «Вилка Ложка»

Новосибирцы предлагают на сайте конкурса «Блюдо города» свои варианты домашнего блюда, которое, по их мнению, лучше всего подходит на роль гастрономического символа города. Такой устойчивой кулинарной ассоциации, как чак-чак в Казани или омуль в Иркутске, у Новосибирска до сих пор нет.
Варианты принимаются до 13 июля включительно. Участники могут предлагать любые блюда домашней кухни, как распространенные, так и редкие. Например, губернатор Новосибирской области Андрей Травников два года назад называл «фирменным блюдом» региона жареных карасей.

— Как утверждают жители районов, они везде разные. Разные озера, разные виды карасей, цвет, вкус, способ приготовления, — подчеркнул глава региона.

Старший научный сотрудник краеведческого музея Мария Овчарова сообщила, что во времена основания Новосибирска основной рацион питания крестьян Верхнего Приобья составляли молоко, мясо, овощи, яйца, изделия злаковых культур, дикоросы. На столе всегда были кисели — из овсяной муки или ягод.

— С появлением выходцев из Украины и Беларуси стали преобладать хлебные изделия, картофель, крупы, а колбасу начали делать не только из говядины, но и из свинины. Переселенцы из Калужской губернии привезли свою традицию готовить мясной борщ с фрикадельками («крокодельками»), — говорит историк.

Вице-президент Российской ассоциации шеф-поваров Chefs Team Russia Юлия Литвиненко называет традиционные рецепты местной кухни «базой» и «нашим гастрономическим суверенитетом».

— С детства Новосибирск у меня ассоциируется с тремя блюдами — не важно, какое время года на календаре. Это салат «Зимний», холодец и маринованные опята. Но блюдом города я бы назвала уху. Мы живем на прекрасной реке Обь. Она дает нам щук, судаков — это основа для обской ухи, — отметила эксперт.

В городе, где есть река, обязательно должны быть популярны рыбные блюда, согласна автор кулинарных книг Ирина Коваленко. Среди ее вариантов — пельмени из щуки, блинчики с начинкой из судака и те же жареные караси.

— В кафе всегда должны быть на выбор два-три блюда с рыбой. Я в «Вилку Ложку» захожу специально, чтобы заказать рыбные котлеты, беру две порции и без гарнира, чтобы в полной мере ощутить вкус, — призналась писательница.

Сеть фермерских кафе «Вилка Ложка» специализируется на домашней кухне из локальных продуктов. Компания появилась в Новосибирске 23 года назад и решила помочь родному городу определиться с гастрономическим символом.

— Для нас конкурс — способ подчеркнуть через гастрономию культурный код города, сохранить его самобытность, уникальность. Нам очень важно, что люди решают сами, какое блюдо лучше всего передает их настроение, их привычки и характер, — заявил генеральный директор УК «Фуд-Мастер» Илья Серов.

После обработки всех заявок будет сформирован шорт-лист из пяти наиболее популярных блюд. Онлайн-голосование за «Блюдо города» пройдет с 21 июля по 22 августа.
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Источник фото freepik.com Автор фото author/freepik

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Рубрики : Общество Город

Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : Рестораны Новосибирска конкурс Блюдо города кафе Новосибирска Вилка Ложка


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