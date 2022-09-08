Наркофермер из Канска выращивал марихуану в своей домашней лаборатории

По данным пресс-службы красноярской таможни, наркотик был обнаружен в посылке. В частности, он находился во флаконах с жидкостью для электронных испарителей.

36-летний житель Канска заказал запрещенный товар из Испании и не знал, что поставка уже контролируется таможенной службой. Подозреваемого задержали, когда он пытался получить свой заказ.

По сведениям, полученным от пресс-службы красноярской таможни, на всех адресах, где подозреваемый мог заниматься изготовлением психоактивных средств, были проведены обыски.

— Таможенники изъяли банки с 2,2 килограммами плодовых частей марихуаны, 16 кустов конопли, 1,7 млн рублей, а также приспособления для выращивания растений – средства интенсивного освещения, электронные весы, удобрения, материалы для регулирования кислотности жидкости, — сообщается в пресс-релизе ведомства.

Согласно результатам проведённой экспертизы, всего этого, возможно, было бы достаточно, чтобы обвиняемый мог изготовить около пяти тысяч разовых доз.

Возбуждено два уголовных дела: «контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров» и «незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства».

Наркофермеру из Канска грозят до двадцати лет тюрьмы и штраф в размере до 1 млн руб. либо в размере дохода осужденного за период до 5 лет.

Уголовное дело направлено в суд.