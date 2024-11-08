Рекламодателям

Наталья Голубева: Основные тренды — рост ставок по вкладам, госипотека, онлайн и развитие персонала

  • 08/11/2024, 09:00
Наталья Голубева: Основные тренды — рост ставок по вкладам, госипотека, онлайн и развитие персонала
Управляющий филиалом ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в Новосибирске Наталья Голубева рассказала Infopro54 о трендах на банковском рынке Сибири, наиболее востребованных продуктах и предварительных итогах работы филиала в 2024 году.

— Наталья Сергеевна, какие тренды на банковском рынке сибирского региона вы наблюдаете в 2024 году?

— К самым значимым трендам можно отнести жесткую денежно-кредитную политику Центрального банка. Это серьезно отразилось на изменении позиций по кредитным продуктам в банках. Как следствие, круг потенциальных заемщиков заметно сузился, и банки постоянно находятся в поисках новых путей развития кредитных продуктов.

Далее стоит отметить рост доли ипотечных программ, субсидируемых государством, которые позволяют взять в банке средства на покупку недвижимости под более низкий процент. Сниженная ставка предоставляется определенным категориям граждан, например семьям с детьми или ИТ-специалистам. И в этом году этот вид кредита очень популярен у нас в банке, его доля доходила до 90%.

Следующий тренд — высокий уровень процентных ставок по депозитам. Во втором и третьем кварталах 2024 года мы наблюдали значительный рост интереса к депозитам и накопительным счетам. К слову, в начале ноября «Уралсиб» в очередной раз поднял ставки по линейке вкладов и накопительных счетов, а также по карте «Прибыль».

К трендам можно отнести и рост доли дистанционного банковского обслуживания. Многие считают, что это актуально только для столичных городов и городов Центрального федерального округа. У нас в сибирском регионе около 70% потребкредитов сегодня оформляются и выдаются удаленно.

В то же время мы сохраняем офлайн-отделения, понимаем их важность в продвижении банковских продуктов. Банк «Уралсиб» за последние два года модернизировал всю сеть отделений по сибирскому региону. Речь идет о переезде офисов, «компактизации» и визуальном оформлении помещений в соответствии с новым брендом. Сегодня около 30% отделений в Сибири работают в новых помещениях, расположенных в местах с хорошим трафиком, с максимально эффективной комплектацией рабочих мест.

Еще один актуальны тренд — это развитие компетенций персонала и повышение его вовлеченности в работу компании. За последний год мы многое изменили в HR-политике нашего банка, сегодня у нас много мероприятий, нацеленных на вовлеченность персонала и развитие молодых специалистов. Этот тренд, на мой взгляд, — один из инструментов в конкурентной борьбе за качественный персонал на банковском рынке.

—  С какими итогами ваш филиал завершил 9 месяцев?

— «Уралсиб» в этом году активно развивает автокредитование, которое является одним из динамично растущих направлений розничного бизнеса. Клиентам банка доступен широкий выбор программ, в том числе без залога и с нулевым первоначальным взносом, а также премиальные программы. Так, например, по итогам сентября банк увеличил объемы автокредитования в 2,2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Портфель автокредитов новосибирского филиала «Уралсиба» за 9 месяцев 2024 года вырос на 62% — более чем на 1,1 млрд рублей.

В ипотечном кредитовании в текущем году мы демонстрировали высокие объемы кредитования с господдержкой, а также определенную часть кредитов выдавали по программам «Уралсиба». Банк по итогам августа вошел в топ-10 ипотечных банков страны (данные «Дом.РФ»).

Новосибирским филиалом за 9 месяцев в городах присутствия банка в Сибирском федеральном округе были выданы 625 млн рублей ипотечных кредитов и 1,5 млрд  рублей неипотечных аккредитивов.

У нас хорошо развивается такое направление, как ипотечные аккредитивы, с помощью которых наши партнеры-застройщики, риэлторы и покупатели осуществляют безопасные расчеты по сделкам с недвижимостью. Интересное и амбициозное направление в 2024 году — активно развивать партнерские отношения, привлекать клиентов, увеличить долю рынка.  Получаемые результаты свидетельствуют, что выбранная нами методика — правильная, мы находимся на верном пути.

И еще добавлю, что в этом году «Уралсиб» продолжает демонстрировать стабильный рост и подтверждает свой статус надежного финансового партнера. В октябре рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило кредитоспособность «Уралсиба» на уровне ruА- с позитивным прогнозом. По мнению экспертов, положение банка на российском банковском рынке устойчиво, а бизнес достаточно высоко диверсифицирован.

— Что можете сказать о бизнес-сегменте банка?

—  Однозначно можно сказать, что 2024 год — это год кардинальных изменений для среднего и малого бизнеса в банке «Уралсиб». У нас произошло разделение сегмента на малый (выручка до 800 млн рублей в год) и средний бизнес (от 800 млн до 5 млрд рублей). В бизнес-подразделение банка пришла новая команда, приняли новый риск-подход к кредитованию клиентов, изменилась линейка продуктов. В результате на сегодняшний день мы видим рост активной клиентской базы по среднему бизнесу, а в конце года ожидаем прироста кредитных портфелей.

Arrow
Arrow
Slider

 

— Какие наиболее значимые соглашения «Уралсиб» подписал в 2024 году?

— Наиболее значимым для нас стало подписанное в марте этого года соглашение о сотрудничестве между правительством Красноярского края и ПАО «БАНК УРАЛСИБ».  Документ отражает интерес сторон к развитию сотрудничества при реализации экономической, инвестиционной и социальной политики в крае. Также банк готов участвовать в развитии современной банковской инфраструктуры и технологий в регионе, проведении просветительских мероприятий в рамках повышения финансовой грамотности населения.

В продолжение могу сказать, что «Уралсиб» сразу начал активную работу по многим направлениям, определенным данным соглашением. Так, мы провели более 50 мероприятий по повышению финансовой грамотности в школьных, дошкольных учреждениях, высших учебных заведениях, заключили соглашения с тремя университетами о сотрудничестве по практикам и стажировкам. Кроме этого, во взаимодействии с Фондом промышленности Красноярского края провели четыре мероприятия для промышленников региона. Отдельно хочу отметить, что после подписания соглашения банк начал очень активно поддерживать спорт в Красноярске. «Уралсиб» стал партнером нескольких значимых спортивных мероприятий, таких как XXXV Всероссийский Олимпийский День, общегородской спортивный праздник, посвященный Всероссийскому Дню физкультурника, XIX Международные соревнования по вольной борьбе на призы трехкратного олимпийского чемпиона Бувайсара Сайтиева, Всероссийский день бега «Кросс нации».

Также в марте этого года было подписано соглашение о сотрудничестве в Омске с Фондом поддержки предпринимательства.  Соглашение позволяет субъектам малого и среднего предпринимательства Омской области использовать банковские продукты «Уралсиба» при недостаточности собственного залога, кредитоваться под поручительство Фонда поддержки предпринимательства.

— Если говорить о наиболее ярких мероприятиях, в которых «Уралсиб» принял участие, то какие бы вы выделили особо?

— Одним из самых заметных в Новосибирске стал фестиваль-форум «В Сибири — ЕСТЬ!». Он прошел с 12 по 14 июля на Михайловской набережной, главным спонсором стал банк «Уралсиб». Организатором фестиваля выступило Министерство промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области совместно с представительством Федерации рестораторов и отельеров России в Сибири, АНО по развитию гастрономической, туристической и отельной деятельности «Гастроинкубатор», Новосибирским областным отделением «ОПОРА РОССИИ», а также при поддержке Министерства экономического развития Новосибирской области и мэрии города Новосибирска. Мы получили большое количество отзывов от клиентов, которые обращались на нашу стойку на форуме, консультировались и благодарили за участие в форуме.

Кроме этого, «Уралсиб» стал партнером музыкального фестиваля: в августе на территории горного курорта «Бирюзовая Катунь» в Алтайском крае прошел фестиваль «Шум Катуни», организованный Туристским информационным центром при поддержке губернатора Алтайского края и краевого управления по развитию туризма и курортной деятельности.

Банк «Уралсиб» стал также партнером первенства России по триатлону среди любителей, которое прошло 17 августа 2024 года в бухте «Ассоль» Беловского городского округа Кемеровской области.

— Какими наградами была отмечена работа вашего банка в 2024 году?

— Новосибирский филиал «Уралсиба» победил в конкурсе «Финансист года» в номинации «Финансовые услуги для предприятий малого и среднего бизнеса».

И уже в третий раз банк стал победителем конкурса продукции, услуг и технологий «Новосибирская марка» в номинации «За стабильность и профессионализм».

Erid:F7NfYUJCUneP411Qf9hd

Реклама. Рекламодатель ПАО «Банк Уралсиб»

Фото предоставлено рекламодателем. Автор фото: Алексей Цилер

22

Рубрики :

Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : финансы банки Банк Уралсиб


0
0
Истории. Первые лица
Ответственный работодатель
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования

Erid:F7NfYUJCUneP3WgpqCtDЖК

ЖК "Новые Матрешки"

Пл.Маркса
25 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:F7NfYUJCUneP3WgpqD32ЖК «Матрешкин двор»

ЖК «Матрешкин двор»

Студенческая
30 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:F7NfYUJCUneP3WgpqYHfЖК «Grando»

ЖК «Grando»

Березовая роща
5 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:F7NfYUJCUneP3WgpqYWzЖК «Luna»

ЖК «Luna»

Заельцовская
9 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Erid:F7NfYUJCUneP3WgpqYSZЖК «GORIZONT»

ЖК «GORIZONT»

Золотая Нива
12 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Erid:F7NfYUJCUneP3WgpqCjSЖК Сподвижники

ЖК Сподвижники

Пл.Маркса
20 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Спецоперация на Украине

Актуальный разговор

Руслан Мингалимов: На строительном рынке Новосибирска растет спрос на качественные стройматериалы

Руслан Мингалимов: На строительном рынке Новосибирска растет спрос на качественные стройматериалы

Все материалы
Истории. Первые лица
Ответственный работодатель
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования
Лента новостей
Туристы не готовы посещать музей в Новосибирском крематории
8/11/24 8:30
Бизнес Общество Туризм
Испытания моторного топлива прошли в рамках Сибирской аграрной недели
7/11/24 20:00
Агропром Бизнес
Кондитеры недовольны качеством сливочного масла
7/11/24 19:00
Бизнес
Новосибирские физики планируют поставить в Китай 50 ускорителей
7/11/24 18:30
Бизнес Технологии
В «Сбере» стартовал «Зеленый день подарков» в честь дня рождения банка
7/11/24 18:08
Банки
Кредиторы аквапарка Новосибирска поменяли конкурсного управляющего
7/11/24 18:00
Бизнес Недвижимость
Чемпионом России по фехтованию на колясках стал новосибирец
7/11/24 17:30
Спорт
Ограничение движение транспорта из-за метели ввели на трассе под Новосибирском
7/11/24 17:16
Общество
Численность жителей Новосибирской области за год сократится на 6,5 тысяч человек
7/11/24 17:00
Власть Общество Экономика
Пять миллионов получил предприниматель, изготавливающий надгробия в Новосибирске
7/11/24 16:30
Право&Порядок
На полторы тысячи рублей подорожает патент для мигрантов в Новосибирской области
7/11/24 16:00
Бизнес Власть
В новосибирском Академгородке планируется установить порядка 300 новых уличных фонарей
7/11/24 15:41
Власть
Из-за ветра 11 районов Новосибирской области остались без света
7/11/24 15:30
Общество
Новосибирский проект «Устье реки Иня» представят на международном фестивале
7/11/24 15:00
Бизнес Город Недвижимость
Новосибирцев попросили прокомментировать правила использования самокатов в городе
7/11/24 14:30
Общество
Экс-мэр Новосибирска Локоть поздравил горожан с годовщиной Октябрьской революции
7/11/24 13:30
Общество Политика
В двух населенных пунктах под Новосибирском ввели карантин по бешенству
7/11/24 13:00
Общество
Новые правила въезда для иностранцев в Россию вступили в законную силу
7/11/24 12:45
Власть Общество Политика
Последний из 80 троллейбусов «Горожанин» отправился в Новосибирск
7/11/24 12:00
Общество Транспорт
Самолет из Сочи в Омск из-за непогоды перенаправили в Новосибирск
7/11/24 11:30
Общество Транспорт

Популярное

Более 10 пешеходов погибли за октябрь в Новосибирской области
7/11/24 12:30
Прокуратура обязала сельсовет под Новосибирском предоставить жильё инвалиду
7/11/24 10:30
Глава СК заинтересовался разборкой со стрельбой в Новосибирске
7/11/24 10:00
В зоопарке Новосибирска у речных выдр родились малыши
6/11/24 15:30
От стаи голубей волонтеры спасли бельчонка под Новосибирском
6/11/24 11:30
Под Новосибирском столкнулись легковушка и трактор
5/11/24 18:00

Новости компаний

Банк Уралсиб запустил опцию отложенного платежа для бизнеса
7/11/24 9:00
Банк Уралсиб расширил линейку и возможности доходных продуктов в юанях
6/11/24 9:00
Банк Уралсиб повысил ставки по рублевым накопительным счетам
5/11/24 10:41
В «Россети Новосибирск» подвели итоги работы в III квартале
31/10/24 10:47
Банк Уралсиб в Новосибирске стал партнером VIII Международного экологического фестиваля «Будущее в руках, живущих»
31/10/24 9:00
Как сибирякам получить от банка максимальный процент по вкладу
30/10/24 9:00

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

 © 2023 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.
 
×
Поиск по автору:
×
Ноябрь 2024
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Окт    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска