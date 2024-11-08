Наталья Голубева: Основные тренды — рост ставок по вкладам, госипотека, онлайн и развитие персонала

— Наталья Сергеевна, какие тренды на банковском рынке сибирского региона вы наблюдаете в 2024 году?

— К самым значимым трендам можно отнести жесткую денежно-кредитную политику Центрального банка. Это серьезно отразилось на изменении позиций по кредитным продуктам в банках. Как следствие, круг потенциальных заемщиков заметно сузился, и банки постоянно находятся в поисках новых путей развития кредитных продуктов.

Далее стоит отметить рост доли ипотечных программ, субсидируемых государством, которые позволяют взять в банке средства на покупку недвижимости под более низкий процент. Сниженная ставка предоставляется определенным категориям граждан, например семьям с детьми или ИТ-специалистам. И в этом году этот вид кредита очень популярен у нас в банке, его доля доходила до 90%.

Следующий тренд — высокий уровень процентных ставок по депозитам. Во втором и третьем кварталах 2024 года мы наблюдали значительный рост интереса к депозитам и накопительным счетам. К слову, в начале ноября «Уралсиб» в очередной раз поднял ставки по линейке вкладов и накопительных счетов, а также по карте «Прибыль».

К трендам можно отнести и рост доли дистанционного банковского обслуживания. Многие считают, что это актуально только для столичных городов и городов Центрального федерального округа. У нас в сибирском регионе около 70% потребкредитов сегодня оформляются и выдаются удаленно.

В то же время мы сохраняем офлайн-отделения, понимаем их важность в продвижении банковских продуктов. Банк «Уралсиб» за последние два года модернизировал всю сеть отделений по сибирскому региону. Речь идет о переезде офисов, «компактизации» и визуальном оформлении помещений в соответствии с новым брендом. Сегодня около 30% отделений в Сибири работают в новых помещениях, расположенных в местах с хорошим трафиком, с максимально эффективной комплектацией рабочих мест.

Еще один актуальны тренд — это развитие компетенций персонала и повышение его вовлеченности в работу компании. За последний год мы многое изменили в HR-политике нашего банка, сегодня у нас много мероприятий, нацеленных на вовлеченность персонала и развитие молодых специалистов. Этот тренд, на мой взгляд, — один из инструментов в конкурентной борьбе за качественный персонал на банковском рынке.

— С какими итогами ваш филиал завершил 9 месяцев?

— «Уралсиб» в этом году активно развивает автокредитование, которое является одним из динамично растущих направлений розничного бизнеса. Клиентам банка доступен широкий выбор программ, в том числе без залога и с нулевым первоначальным взносом, а также премиальные программы. Так, например, по итогам сентября банк увеличил объемы автокредитования в 2,2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Портфель автокредитов новосибирского филиала «Уралсиба» за 9 месяцев 2024 года вырос на 62% — более чем на 1,1 млрд рублей.

В ипотечном кредитовании в текущем году мы демонстрировали высокие объемы кредитования с господдержкой, а также определенную часть кредитов выдавали по программам «Уралсиба». Банк по итогам августа вошел в топ-10 ипотечных банков страны (данные «Дом.РФ»).

Новосибирским филиалом за 9 месяцев в городах присутствия банка в Сибирском федеральном округе были выданы 625 млн рублей ипотечных кредитов и 1,5 млрд рублей неипотечных аккредитивов.

У нас хорошо развивается такое направление, как ипотечные аккредитивы, с помощью которых наши партнеры-застройщики, риэлторы и покупатели осуществляют безопасные расчеты по сделкам с недвижимостью. Интересное и амбициозное направление в 2024 году — активно развивать партнерские отношения, привлекать клиентов, увеличить долю рынка. Получаемые результаты свидетельствуют, что выбранная нами методика — правильная, мы находимся на верном пути.

И еще добавлю, что в этом году «Уралсиб» продолжает демонстрировать стабильный рост и подтверждает свой статус надежного финансового партнера. В октябре рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило кредитоспособность «Уралсиба» на уровне ruА- с позитивным прогнозом. По мнению экспертов, положение банка на российском банковском рынке устойчиво, а бизнес достаточно высоко диверсифицирован.

— Что можете сказать о бизнес-сегменте банка?

— Однозначно можно сказать, что 2024 год — это год кардинальных изменений для среднего и малого бизнеса в банке «Уралсиб». У нас произошло разделение сегмента на малый (выручка до 800 млн рублей в год) и средний бизнес (от 800 млн до 5 млрд рублей). В бизнес-подразделение банка пришла новая команда, приняли новый риск-подход к кредитованию клиентов, изменилась линейка продуктов. В результате на сегодняшний день мы видим рост активной клиентской базы по среднему бизнесу, а в конце года ожидаем прироста кредитных портфелей.

— Какие наиболее значимые соглашения «Уралсиб» подписал в 2024 году?

— Наиболее значимым для нас стало подписанное в марте этого года соглашение о сотрудничестве между правительством Красноярского края и ПАО «БАНК УРАЛСИБ». Документ отражает интерес сторон к развитию сотрудничества при реализации экономической, инвестиционной и социальной политики в крае. Также банк готов участвовать в развитии современной банковской инфраструктуры и технологий в регионе, проведении просветительских мероприятий в рамках повышения финансовой грамотности населения.

В продолжение могу сказать, что «Уралсиб» сразу начал активную работу по многим направлениям, определенным данным соглашением. Так, мы провели более 50 мероприятий по повышению финансовой грамотности в школьных, дошкольных учреждениях, высших учебных заведениях, заключили соглашения с тремя университетами о сотрудничестве по практикам и стажировкам. Кроме этого, во взаимодействии с Фондом промышленности Красноярского края провели четыре мероприятия для промышленников региона. Отдельно хочу отметить, что после подписания соглашения банк начал очень активно поддерживать спорт в Красноярске. «Уралсиб» стал партнером нескольких значимых спортивных мероприятий, таких как XXXV Всероссийский Олимпийский День, общегородской спортивный праздник, посвященный Всероссийскому Дню физкультурника, XIX Международные соревнования по вольной борьбе на призы трехкратного олимпийского чемпиона Бувайсара Сайтиева, Всероссийский день бега «Кросс нации».

Также в марте этого года было подписано соглашение о сотрудничестве в Омске с Фондом поддержки предпринимательства. Соглашение позволяет субъектам малого и среднего предпринимательства Омской области использовать банковские продукты «Уралсиба» при недостаточности собственного залога, кредитоваться под поручительство Фонда поддержки предпринимательства.

— Если говорить о наиболее ярких мероприятиях, в которых «Уралсиб» принял участие, то какие бы вы выделили особо?

— Одним из самых заметных в Новосибирске стал фестиваль-форум «В Сибири — ЕСТЬ!». Он прошел с 12 по 14 июля на Михайловской набережной, главным спонсором стал банк «Уралсиб». Организатором фестиваля выступило Министерство промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области совместно с представительством Федерации рестораторов и отельеров России в Сибири, АНО по развитию гастрономической, туристической и отельной деятельности «Гастроинкубатор», Новосибирским областным отделением «ОПОРА РОССИИ», а также при поддержке Министерства экономического развития Новосибирской области и мэрии города Новосибирска. Мы получили большое количество отзывов от клиентов, которые обращались на нашу стойку на форуме, консультировались и благодарили за участие в форуме.

Кроме этого, «Уралсиб» стал партнером музыкального фестиваля: в августе на территории горного курорта «Бирюзовая Катунь» в Алтайском крае прошел фестиваль «Шум Катуни», организованный Туристским информационным центром при поддержке губернатора Алтайского края и краевого управления по развитию туризма и курортной деятельности.

Банк «Уралсиб» стал также партнером первенства России по триатлону среди любителей, которое прошло 17 августа 2024 года в бухте «Ассоль» Беловского городского округа Кемеровской области.

— Какими наградами была отмечена работа вашего банка в 2024 году?

— Новосибирский филиал «Уралсиба» победил в конкурсе «Финансист года» в номинации «Финансовые услуги для предприятий малого и среднего бизнеса».

И уже в третий раз банк стал победителем конкурса продукции, услуг и технологий «Новосибирская марка» в номинации «За стабильность и профессионализм».