Наталья Голубева: Забота о детях и молодежи — это вклад в наше общее будущее

Автор: Юлия Данилова
  • 20/08/2025, 09:00
Наталья Голубева: Забота о детях и молодежи — это вклад в наше общее будущее
В этом году банк расширил портфель проектов, нацеленных на поддержку и воспитание молодого поколения

Исполнительный директор, управляющий филиалом ПАО «Банк Уралсиб» в Новосибирске Наталья Голубева рассказала Infopro54 о проектах и социальных инициативах по поддержке детей, подростков и молодежи, в которых участвует банк.

— Наталья Сергеевна, в условиях кадрового дефицита на рынке труда, работодатели сегодня должны заранее думать о том, кто будет их сотрудниками через 10-20 лет. В случае с банком это еще и забота о будущих клиентах. Как «Уралсиб» работает с подрастающим поколением? На какие проекты вы делаете акцент и почему?

— Прежде всего, наш банк на системной основе уже третий год проводит уроки финансовой грамотности — не только в вузах и школах, но и в детских садах. Наши сотрудники разработали специальную программу для дошколят и рассказывают им про деньги, закладывают навыки вдумчивого обращения с финансами. В 2025 году только в детсадах уже проведены 68 уроков, до конца года в плане еще 40.

Детский сад

Автор фото: М.С. Посохова

Для школьников и студентов мы организуем дни открытых дверей, деловые игры. Участники этих мероприятий получают начальные финансовые знания, у них формируется представление о работе современного банка, ключевых финансовых продуктах и функционировании финансовой системы. Главная цель банка — научить детей, подростков и молодежь правильно ориентироваться в финансовом мире, безопасно пользоваться банковскими продуктами и сервисами, планировать свой бюджет.

— Тема Дней карьеры, поиска работы для молодежи и работодателей сегодня крайне актуальна. Каковы результаты вашего участия в таких проектах?

— Мы традиционно принимаем участие в Днях карьеры, которые проходят в учебных заведениях Сибири. Например, весной такое мероприятие проводил Новосибирский государственный университет. В нем приняли участие больше 70 работодателей и более 3 000 студентов и выпускников НГУ, а также других вузов региона.

День карьеры

Автор фото: М.С. Посохова

Наши сотрудники провели для студентов–участников форума несколько мероприятий, рассказали о вакансиях и стажировках, о поддержке начинающих специалистов и перспективах развития карьеры.

В мае этого года банк «Уралсиб» стал партнером IV конкурса личных достижений студентов «Золотой фонд НГУЭУ». Конкурс проводится с 2019 года, в этом году его победителями стали 80 талантливых студентов вуза. Они показали высокие результаты в учебе, научной, профессиональной и общественной деятельности.

В целом хочу отметить, что наш банк активно привлекает студентов и молодых специалистов на практику и стажировки с последующим возможным трудоустройством. С 2022 года у нас работает онлайн-платформа «Уралсиб.Ускорение», на которой могут встретиться студенты, образовательные организации и банк. По итогам 2024 года на платформе были зарегистрированы около 6 000 студентов, 144 образовательные организации. За 2024 год на очной практике в банке в целом побывали 574 человека, еще 296 студентов прошли практику онлайн. 65 сразу же после окончания практики получили предложения о работе в «Уралсибе» и перешли на постоянные штатные позиции. Развивается и программа стажировок — за 2024 год стажировку в банке прошли 69 студентов, из них 34 человека уже перешли на постоянные позиции в штат «Уралсиба».

— Есть ли в портфеле банка проекты, нацеленные на поддержку студентов, молодых ученых? Тема науки, инноваций сейчас актуальна, и молодежь обращает на это особое внимание.

— Безусловно. К примеру, в этом году банк «Уралсиб» был партнером II-й школы-конференции молодых ученых «Современные вызовы молекулярной биологии», организованной Институтом химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН, которая прошла на Кузбассе. В ней приняли участие более 120 молодых ученых из Москвы, Санкт-Петербурга, Владивостока, Казани, Красноярска и Новосибирска.

конференция молодых ученых «Современные вызовы молекулярной биологии»

Автор фото: М.С. Посохова

Это был наш первый опыт, и мы считаем его положительным. Такие конференции дают возможность молодым ученым представить свои научные исследования и разработки, получить уникальный опыт участия в научных дискуссиях, познакомиться с коллегами из других регионов.

— Можете подробнее рассказать о социальных проектах, направленных на воспитание традиционных ценностей у молодежи, партнером которых является ваш банк?

— Я уверена, что такие проекты — важная часть работы банка и наша миссия в части грамотного воспитания представителей будущих поколений.

Например, в этом году «Уралсиб» впервые выступил генеральным партнером выставки «Победителям посвящается».

выставка «Победителям посвящается»

Автор фото: М.С. Посохова

Она была организована Новосибирским государственным художественным музеем совместно с Новосибирским региональным отделением Союза художников России к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. В экспозиции — более 120 произведений изобразительного искусства: живопись, графика, скульптура, декоративно-прикладное искусство, документальные боевые зарисовки и этюды художников-фронтовиков, сюжеты, связанные с блокадой Ленинграда. Отдельные работы представляли образ военной Москвы, побежденного Берлина, тылового Новосибирска 40-х годов. На этой выставке побывали много школьников и студентов. Мы очень рады тому, что стали участниками такого значимого события для нашего города, потому что для «Уралсиба» важно поддерживать социальные и культурные инициативы в регионах своего присутствия.

В прошлом году банк поддержал одно из самых ярких событий Алтайского края — музыкальный фестиваль «Шум Катуни».

В начале этого года «Уралсиб» стал партнером ледового шоу и фестиваля снежных скульптур в Новосибирске.

Наконец, мы были партнерами масштабного праздника на Михайловской набережной Новосибирска 1 июня — городского фестиваля детского песенного творчества «Новосибирск — поющая столица».

городской фестиваль детского песенного творчества

Источник фото: sib.fm. Автор фото: Ю. Бабичев

В нем приняли участие более 800 детей: учащиеся музыкальных школ, творческих кружков и домов культуры города и области. Гости праздника также смогли посетить интерактивные зоны, мастер-классы, творческие и спортивные активности.

Для нас это тоже был первый опыт, и мы рады, что при нашем участии прошли интересные и яркие события, подарившие тысячам маленьких новосибирцев прекрасное настроение.

Поддержка различных социальных инициатив в регионах присутствия «Уралсиба» — важная часть работы банка, мы и в дальнейшем продолжим принимать участие в таких проектах.

Фотографии предоставлены рекламодателем

Автор базового фото: Алексей Цилер

 

Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : УРАЛСИБ Наталья Голубева банки банк


Елена Козлова: в Новосибирской области увеличилось количество дел о банкротстве

Елена Козлова: в Новосибирской области увеличилось количество дел о банкротстве

