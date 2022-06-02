Названы самые опасные для лосей трассы в Новосибирской области

Как пояснили в министерстве природных ресурсов и экологии региона, пути миграции диких животных проходят через ряд оживленных трасс Новосибирской области, поэтому автомобилистам необходимо быть особенно внимательными. Жертвами дорожных аварий с начала 2022 года уже стали 18 лосей и шесть косуль.

Наибольшая вероятность таких столкновений на участке Северного объезда города Новосибирска, который проходит через особо охраняемую природную территорию заказника «Кудряшовский бор», а также на автодороге «Сузун-Черепаново», проходящей через заказники «Инской» и «Сузунский».

Минприроды напоминает о том, что штраф за сбитого лося – 80 тысяч рублей, сумма ущерба за сбитую косулю – 40 тысяч рублей. Забирать с собой тушу сбитого животного нельзя. Согласно законодательству, животное не является бесхозным. Нельзя и самовольно покидать место происшествия, так как такое действие расценивается, как оставление места ДТП, а это уже может привести к лишению водительских прав или к аресту.

При выходе диких животных на дорогу крайне сложно избежать столкновения с ними, именно поэтому гражданам следует быть внимательными, сохранять бдительность в темное время суток и соблюдать скоростной режим на участках автодорог, близко прилегающих к лесным массивам.