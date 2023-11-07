Не БОЛЬшая конференция, но важные ответы на вопросы для продвижения Вашего бизнеса!

Комитет по маркетингу, рекламе и PR Новосибирского областного отделения “ОПОРА России”, при поддержке центра предпринимательства, организуют БЕСПЛАТНУЮ конференцию Мой бизнес: «новые способы продвижения» — все, что вам нужно знать для эффективного продвижения и увеличения продаж в 2024 году.
Регистрация уже идет!
Организаторы ждут всех 22 ноября с 10:00 до 18:00 в КНТ “Победа” по адресу г. Новосибирск, ул. Ленина 7.
Мы пригласили экспертов, которые развивают Lamoda, Ozon и другие крупные корпорации. Вы получите информацию, которой НЕТ и НЕ БУДЕТ в свободном доступе. Полный эксклюзив.
Ведь наша цель предоставить участникам актуальные знания и навыки для успешного развития и усиления позиций каждого бизнеса.
В программе:
Конференция по маркетингу Мой бизнес: «новые способы продвижения» — это возможность обменяться опытом с экспертами, узнать о самых новейших технологиях и стратегиях в мире бизнеса.
D финале мероприятия будет открытый микрофон, где вы сможете задать вопросы маркетологам и предпринимателям нашего города.
Регистрация обязательна.
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Фото предоставлено НО «Опора России»
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