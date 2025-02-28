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Не просто соседи: как жители Светлого меняют жизнь к лучшему

  • 28/02/2025, 08:00
Автор: Оксана Мочалова
Не просто соседи: как жители Светлого меняют жизнь к лучшему
В современном мире каждый человек стремится жить в комфорте, в благоустроенном дворе, в красивой локации. Есть яркий пример, где от мечты до реальности несколько шагов. И сделать их могут сами жители.

Жилой район Светлый ― один из быстрорастущих в регионе. Он является ярким примером комплексного развития пригородной зоны Новосибирска и похож на мини-город со всей необходимой инфраструктурой для жизни и отдыха. В нем проживают более 14 тысяч человек. Здесь работают торговые сети, спортивные и образовательные учреждения, медико-лабораторный центр с регистратурой. Кроме того, постоянно добавляется инфраструктура, объекты благоустройства, повышающие уровень комфорта.

Комплексное развитие пригородной зоны Новосибирска

Фонд добрых дел

Генеральный директор СФО «Основа» (застройщик жилого района Светлый) Антон Рехтин подчеркивает, что развитие любой территории зависит не только от застройщика, но и от общественности. В Светлом создаются условия, чтобы жители всех кварталов района чувствовали себя активными участниками эволюции территории. Например, для инициативной группы выделено общественное пространство, где можно обсудить идеи. А для поддержки инициатив предприятиями, входящими в СФО «Основа», образован общественно-полезный «Фонд добрых дел».

Генеральный директор СФО «Основа» (застройщик жилого района Светлый) Антон Рехтин — Наш «Фонд добрых дел» существует меньше года. Но уже сейчас благодаря ему реализовано большое количество проектов разного уровня. Это помощь людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, поддержка работы творческих и спортивных объединений и многое другое. Особое внимание уделяется сбору помощи находящимся на СВО. Активные жители плетут сети, изготавливают свечи, вяжут теплые вещи для бойцов, а также помогают в сборе средств на покупку техники для фронта.  От жилого района Светлый в зону СВО отправлен квадроцикл, на очереди — мотоцикл, — рассказал Антон Рехтин. 

Жилой район Светлый

Помогает Фонд и жителям, которые проявляют инициативу по обустройству жилых кварталов.

Александр Буц переехал с супругой в Светлый из Краснозерского района два года назад. По его словам, они влюбились в жилой район с первого взгляда. Сейчас Александр Буц — старший по дому.

— Нам с супругой сразу все понравилось здесь: чисто, компактно, красиво и до города недалеко. И что немаловажно — люди очень хорошие. В Светлом создан «Фонд добрых дел», который помогает жителям в разных вопросах. Именно с его помощью жильцы нашего дома смогли расширить парковку. Фонд помог нам оформить землю и предоставил технику. Остальное мы сделали сами. Весной посадим деревья, и будет красиво, — рассказал собеседник редакции.

Создание территориального общественного самоуправления (ТОС)

Общественному самоуправлению быть!

Отличным способом для активных и неравнодушных жителей преобразить то место, где они проживают, самостоятельно решив, что необходимо в том или ином населенном пункте, является создание территориального общественного самоуправления (ТОС).

— Возможности у ТОС довольно широкие. Они позволяют населению самостоятельно реализовывать различные инициативы: от благоустройства придомовой территории до реализации крупных проектов и организации массовых праздников. Главное условие для создания сообщества — наличие инициативных граждан. ТОС позволяет решать многие вопросы, связанные с управлением и благоустройством территории, и привлекать дополнительные средства для решения существующих проблем, — подчеркнул Антон Рехтин.

На территории Новосибирской области территориальное общественное самоуправление существует более 20 лет. И сегодня ТОСы являются одной из наиболее прогрессивных форм участия жителей в местном самоуправлении. По данным правительства Новосибирской области, в 2024 году в регионе действовали около 1300 ТОСов.

ТОСы являются одной из наиболее прогрессивных форм участия жителей в местном самоуправлении

Военный пенсионер Константин Иванов живет в Светлом с 2018 года. Коренной новосибирец сначала планировал самостоятельно строить дом, но потом купил квартиру в одном из домов Светлого и нисколько об этом не жалеет. Сегодня он старший по дому и один из инициаторов создания первого ТОС.

— Мне повезло, что рядом живут ответственные и инициативные люди. Думаю, всем жителям Светлого хочется, чтобы у нас был уголок для отдыха, для детей, для старшего поколения. Сейчас создается инициативная группа для регистрации ТОС. Активно работают несколько человек, но я надеюсь, что жители поддержат и включатся в проекты. В планах у нас ― озеленить территорию близлежащих домов: посадить деревья и разбить цветники, а также разбить парк за домами с пешеходными дорожками и зонами отдыха, — поделился он.

В жилом районе Светлый немало активных людей

По словам собеседника, в жилом районе Светлый немало активных людей, которые хотят изменить жизнь к лучшему и надеются, что их инициатива станет примером для других.

Жилой район Светлый 

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Фотографии предоставлены рекламодателем. Фото А. Рехтин: автор Роман Барников

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Рубрики : Недвижимость

Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : Светлый новостройки Новосибирск надежный застройщик Город для людей


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