Несчастный случай на охоте произошел в Новосибирской области

Как сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР, трагедия произошла в лесном массиве недалеко от города Болотное Новосибирской области вечером 5 сентября. Двое мужчин, 41 год и 33 года, вместе охотились и на какое-то время потеряли друг друга из виду.

— Фигурант по делу, заметив движение в кустах, предположил, что там находится медведь, но достоверно не убедившись в этом, произвел не менее двух выстрелов в направлении указанных кустов, где в это время находился потерпевший, — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

В результате потерпевший был смертельно ранен. И хотя его друг вызвал помощь без промедления, мужчина скончался в карете скорой еще до приезда в больницу.

Следователи Болотнинского межрайонного следственного отдела возбудили уголовное дело в отношении 33-летнего мужчины по статье «Причинение смерти по неосторожности». В настоящее время он находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Следствие продолжается.