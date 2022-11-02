Номинация: история успеха дореволюционного предпринимателя. «Деловые люди»

АКСЕНОВА АНАСТАСИЯ СЕРГЕЕВНА

НОВОСИБИРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ

Студентка 1 курса (бакалавриата) Факультета базовой подготовки, Группы М201 (менеджмент)

Оглавление

Введение………………………………………………………………….3

Основная часть…………………………………………………………..4-9

Дореволюционное предпринимательство в России………………4-5

Торговля в Сибири………………………………………………….5-6

История успеха………………………………………………………6-9

Заключение…………………………………………………………….10

Список источников и литературы……………………………………11

Введение

Актуальность: осмысление современных рыночных отношений является практически невозможным без знаний о процессах в социально-экономической сфере в ХIХ- ХХ вв, благодаря историям успеха дореволюционных предпринимателей можно сделать выводы о дальнейшем развитии бизнеса в нашей стране.

Проблематика: развитие торговли в Сибири на рубеже ХIХ- ХХ вв.

Цель: изучить роль деятельности сибирского предпринимателя И.Т. Сурикова в развитии торговли России.

Задачи:

Изучить материал по теме исследования.

Охарактеризовать дореволюционное предпринимательство в России.

Понять сущность успеха дореволюционного предпринимателя.

Охарактеризовать деятельность новониколаевского купца.

Сделать выводы о проделанной работе.

Основная часть

Дореволюционное предпринимательство в России

Развитие страны по рыночному пути вызвало потребность в большом количестве хорошо подготовленных коммерсантов и вообще

«деловых людей». Конечно, предпринимателя нельзя создать искусственно, им надо родиться, но его жизненные успехи будут зависеть от степени подготовки и обучения.

Поиск современных форм рыночного хозяйства может строиться только на основе знания опыта всех предшествующих периодов развития общества, ведь старое всегда продолжает сосуществовать рядом с новым как необходимое условие его бытия, что наглядно доказал еще провал послереволюционных попыток построения социализма без товарно-денежных отношений. Предостеречь от повторения старых ошибок должно знание прошлого опыта.

Однако деятельность отечественных предпринимателей всегда была для наших историков и экономистов второстепенным явлением. Дореволюционные историки «государственной» школы отдавали приоритет политике над экономикой. Разделившись на славянофилов и западников, одна часть историков и экономистов принялась искать особый путь развития России в крестьянской общине, а другая доказывать отсталость и несамостоятельность страны, ее деловых людей и абсолютное превосходство западных бизнесменов. Появившиеся в конце ХIХ века марксисты все усилия направили на доказательство несправедливого устройства буржуазного общества и неизбежность социальной революции. Пытавшийся развить «философию хозяйства» С.Н. Булгаков остался один и не имел серьезной помощи даже от буржуазных партий-кадетов и октябристов. В советский период игнорирование частной инициативы и абсолютизация приоритета государственной собственности привели к основательному забвению многого из многовекового опыта российского предпринимательства, что отразилось даже на лексике русского языка.

Между тем, как и в Европе, российское предпринимательство с момента выхода страны из состояния первобытнообщинного строя стало главным двигателем общественного прогресса, ибо оно развивалось не только на экономической, но и на юридической основе, которая предусматривает правовые нормы, регулирующие взаимоотношение предпринимателей с государством, между собой и рабочей силой. Линия её развития одна — большая свобода выбора занятий, осуществления хозяйственных функций, равенство в правах, преодоление как сословных ограничений, так и различного рода монополий. Поэтому предприниматели — зачинатели, творцы или двигатели как технического прогресса, так и материальной и духовной культуры.

Предпринимательство России не развивалось каким-то своим, особым путем. Оно повторило все закономерности, через которые прошли страны Западной Европы, но имело на этом пути и значительные особенности и отличия. Например, казённое и артельное предпринимательство занимали слишком большое место, поэтому стадия промышленного развития страны наступила с запозданием, а отставание в развитии форм частного денежного предпринимательства оказалось в дореволюционный период непреодолимым.

И всё же основным субъектом предпринимательской деятельности, т.е. тем, кто учитывает действие основных элементов рыночного механизма и старается увеличить свой капитал в России был частный предприниматель. А главным ее видом вплоть до 1917 года оставалась торговля, являвшаяся сферой приложения торгового капитала.

Им в России владело купечество-социальный слой, занимающийся торговлей и получающий торговую прибыль. [I]

Торговля в Сибири

В пореформенный период торговля в Сибири, как и во всей России значительно оживилась. Рост городского населения, развитие переселенческого движения на присоединенный Дальний Восток, увеличение добычи золота, распространение народных промыслов вдоль Московского тракта, появление большого количества ссыльных на революционных народников, затем марксистов, влияние прогрессирующего капитализма центра страны охватили и сферу товарно-денежных отношений, но областничество с его настойчивым утверждением о глубокой кредитной зависимости сибирского купца от европейского не случайно оформилось именно в 60-70-е годы. Темп развития сибирской торговли оказался много ниже, чем в Европейской России и началось прогрессирующее отставание форм и методов сибирской торговли от торговли центра.

Отсутствие железной дороги означало как резкое удорожание доставляемых водно-гужевым путем грузов, так и резкое сужение рынка — ведь в Европейской России важнейшим рынком сбыта являлись строители, рабочие и служащие железных дорог.

В Сибири также наблюдалось резкое отставание в развитии системы кредита, необходимого для развития и стабилизации рынка. «Сибирский банковский капитал начал складываться в конце XIX — начале ХХ века» — из городских общественных и взаимного кредита банков. Но первый банк взаимного кредита появился в 1900 году, а городские общественные банки до конца XIX века были скорее сберегательными кассами. Ипотеки в XIX веке не было. Появившиеся в деревне ссудо-сберегательные товарищества пока еще концентрировали ничтожные капиталы. Например, появившийся в 1892 г. «банк» в с.Безруково Тобольской губернии, очень типичный для своего времени, имел основной капитал в сумме 1266 руб. и годовую сумму вкладов и ссуд в 2000 руб. Именно поэтому крупный оптовик Сибири вынужден был брать товар в кредит у российского оптовика и сам становился кредитором для менее крупного оптовика, тот отдавал товар в кредит розничному торговцу, а итогом были высокие розничные цены.

Поэтому вплоть до начала ХХ века разные районы Сибири прочно держали в своих руках крупные купцы-монополисты, закупавшие на ярмарках в Ирбите и Нижнем Новгороде огромные партии товаров и в период навигации, вывозившие их в Сибирь.[II]

История успеха

Иван Тимофеевич Суриков – барнаульский и новосибирский купец, один из самых богатых купцов того времени. Этот человек владел мыловаренным заводом, складами, строил доходные дома, а также магазины. Имел в центральной части города пять домов, которые сдавал в аренду, в следствие чего получал деньги. В 1904 году его имущество оценивалось различными аналитиками в 17 200 рублей. [III]

На данный момент всем жителям Новосибирска известен дом И.Т. Сурикова. Он был построен в 1900-х годах и сейчас представляет историко— культурную ценность как общественное здание начала ХХ века смешанного типа, эклектично сочетающее элементы барокко, классицизма и традиционной сибирской деревянной архитектуры. Здесь находились гостиница «Новониколаевское подворье», номера «Европа», магазин готового платья Фоменко, магазин и склад торгового дома «Суриков и сыновья». В апреле 1918 года в доме расположились Союз профессиональных союзов и комитет новониколаевской организации РКП(б).

Строительство подобного рода здания являлось очень прибыльным по многим причинам:

Открытие гостиницы

Небольшие отели фактически во всех европейских государствах всегда уверенно себя чувствовали в отельном бизнесе, будучи одной из его ключевых составляющих. В России наибольшее распространение они получили в Санкт-Петербурге, Калининграде, Краснодарском крае, а также в других крупных городах, в том числе и Новониколаевске.

Наличие магазина готового платья

В конце XIX века начали появляться магазины со специальной вывеской prix fixe (фр. твердая цена), и то это были самые дорогие и современные торговые точки. Позволить себе быть интровертами могли только богатые люди. Что же делать, если вы небогаты? Идти в магазин готового платья.

В магазине покупателя приводили в примерочную, где буквально засыпали всевозможными предметами одежды. Если требовались рубашки, то их притаскивали десятками — не успеете оглянутся, как вас обряжают в разные одежды, показывают зеркало, предлагают пройтись, спрашивают, не жмет ли. Поток людей в таких магазинах был бесконечным.

Суриков являлся гласным городской думы и не нуждался в деньгах, он делал все во благо народа. Этот факт очень привлекал людей, большое количество мелких предпринимателей старалось заполучить торговое место в зданиях Ивана Тимофеевича, тем самым увеличивая его прибыль, которую он получал с аренды.

Стоит отметить огромный вклад И.Т. Сурикова в развитие региона. Благодаря ему были построены такие крупные объекты как механический чугунолитейный завод «Труд», скотобойня. В начале лета 1905 года И.Т. Суриков обращался к императору Николаю II c просьбой ускорить получение городом кабинетской земли: «…Таким образом, воля Вашего Императорского Величества была – отдать усадебную землю посёлку или будущему городу в собственность на выкуп».

Доходные дома вскоре были реконструированы под гимназии и школы. Например, в 1913 году, после переезда казначейства в Городской торговый корпус, И.Т. Суриков сдал дом в аренду попечительскому Совету для женской гимназии, начальницей которой была Павла Александровна Смирнова. Это была первая женская гимназия в Ново-Николаевске. В ней учились многие известные люди Новониколаевска, в том числе будущие члены Обской группы РСДРП К.С. Полянская, Глазунова.

Если рассматривать актуальные бизнес-решения, то важно заострить внимание на востребованные бизнес-идеи, которые попадают в рейтинги и подборки наиболее перспективных и успешных бизнес-идей по отраслям, сферам, для разных аудиторий. Авторитетные исследовательские центры чрезвычайно чувствительны к мгновенным переменам, преобразованиям и чутко реагируют на малейшие изменения спроса.

Как оценить востребованность бизнес-идеи:

понять спрос

понять уровень конкуренции

понять актуальные запросы общества

понять особенности конкретного города и региона

понять государственную политику поддержки предпринимательства

Так, в 2020 году правительство активно искало способы поддержать малый и средний бизнес, сильно пострадавший от коронавирусных ограничений.

Государственные меры поддержки наиболее широко и эффективно осуществляются в тех сферах и отраслях, в которых страна особенно нуждается на определенном этапе. [IV]

Наиболее поддерживаемые государством отрасли в 2022 году:

Социальный бизнес (особенно сфера ухода за пожилыми людьми)

Бизнес для женщин

Бизнес в сельском хозяйстве

Поддержка молодого родительства

Отечественные IT-технологии

Бизнес своими руками (творческие индустрии и ремесла)

Если отталкиваться от предложенных отраслей, совмещая это с историей успеха Ивана Тимофеевича, то можно рассмотреть творческую индустрию. Например, открыть мини-отель, в котором помимо обычных номеров будут находиться помещения с креативными объединениями по интересам. Эта современная идея привлечёт как минимум молодое поколение, а также откроет новый взгляд на гостиничный бизнес при минимальных затратах у остальных людей.

Заключение

Формирование рынка и развитие торговли происходило в России в соответствии о общими историческими закономерностями. Торговля возникла как форма обмена товарами и услугами в период появления товарного производства и превратилась со временем в обособившуюся отрасль народного хозяйства — сферу деятельности торгового капитала.

Особенностью России можно считать то, что при некоторых колебаниях, вызванных конкретно-историческими причинами, государство в течение всего дореволюционного периода отечественной истории проводило одну и ту же внешнеторговую политику стимулировало экспорт и ограничивал импорт. Конкретные формы протекционизма менялись вместе с господствующими классами или их слоями, существующей системой народного хозяйства, сменой торговых партнеров или товарного ассортимента, но сущность оставалась неизменной. [V]

Сибирское купечество, как специфическая форма сибирского предпринимателя, обладая рядом региональных особенностей, связанных с историческим развитием края, спецификой социального состава населения, во многом определяло тенденции экономической, общественной и культурной жизни. В моей работе, важным является сам купец – предприниматель, среда в которой он формировался, его социокультурный облик, сферы деловой активности.

В приведённой работе была выполнена главная цель и осуществлены все задачи, а на примере успеха Ивана Тимофеевича Сурикова можно дать оценку дальнейшему развитию предпринимательства , в том числе взять идеи для собственного бизнеса.

Список источников и литературы

Барсуков В.Л. Частная торговля и купечество дореволюционной России (часть 1) – 1996г.- С.1-2.

Старцев А.В., Гончаров Ю.М. История предпринимательства в Сибири-1999г.

О.Платонова. 1000 лет русского предприниммательства-1995г.

Бизнес идеи 2022-2023 годов // https://topfranchise.ru/biznes-idei/

Барсуков В.Л. Частная торговля и купечество дореволюционной России (часть 2) – 1996г.- С.27.