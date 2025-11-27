Новое прочтение визуальной культуры комфорт-класса: ЖК CITATUM как синергия образа и продукта

CITATUM от VIRA развивается на участке в границах улиц Грибоедова, Красносельской, Коммунстроевской и Воинской: в локации с развитой инфраструктурой и удобным пешеходным доступом к деловому центру города.

Комплекс состоит из трёх секций — двух башен высотой до 23 этажей и восьмиэтажного корпуса, объединенных стилобатом с коммерческими помещениями. Такой прием делает комплекс визуально узнаваемым и формирует выразительный силуэт района. Архитектурную концепцию разработало бюро BBM-Project, сосредоточившись на влиянии образа застройки на городскую среду: вертикальные ритмы, крупное остекление и спокойная палитра фасадов создают стильный, несколько футуристичный визуал, который вписывается в окружение, но не растворяется в нём.

Ключевой принцип организации пространства — концепция “двор без машин”. Весь автомобильный транспорт размещается в двухуровневом паркинге, что позволяет сделать наземную территорию максимально свободной и безопасной для жителей. . В глубине двора будут расположены игровые и спортивные зоны, озелененные участки и стильное теплое освещение для приятного и безопасного вечернего досуга.

Площади стартуют от 26 м², в линейке — студии, одно-, двух- и трёхкомнатные квартиры. Но важнее не метраж, а логика: кухни-гостиные, изолированные спальни, ниши под хранение и комнаты, которые можно трансформировать в кабинет или детскую. Это прямой ответ на запрос последних лет, согласно которому жилье должно работать и как дом, и как деловая среда.

ЖК CITATUM представляет собой аккуратную технологичную и архитектурно осмысленную модель городского квартала, где многофункциональность работает в связке с эстетикой и изяществом пространств, и каждое решение работает на повседневный комфорт. Подробнее о планировках, доступных спецпредложениях и условиях приобретения можно узнать на сайте проекта.

Предложения, планировки и возможности – на сайте.

Проектная декларация на сайте наш.дом.рф

Застройщик: Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик «Вира на Грибоедова»