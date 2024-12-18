Новосибирцев приглашают на бесплатные кинопоказы в кинокомплекс «Победа»

С 17 по 23 декабря в новосибирском Центре культуры и отдыха «Победа» пройдет кинематографический фестиваль «Герои и смыслы» (6+). В ходе мероприятия горожане увидят документальные фильмы, посвящённые нашим легендарным землякам, великим поэтам и русской культуре в целом. А после – выслушают мнения кинематографистов и экспертов, задав им все интересующие вопросы.

Всего в программу фестиваля входит просмотр пяти фильмов, каждый из которых достоин отдельного внимания и отдельного места в мыслях и душах новосибирцев.

Так, фильм Эллы Давлетшиной (12+) посвящён жизни и творчеству легендарного Арнольда Михайловича Каца — создателя, бессменного дирижёра и художественного руководителя Новосибирского академического симфонического оркестра на протяжении 50 лет. О дирижере рассказывают Валерий Гергиев, Денис Мацуев, Владимир Спиваков, Вадим Репин, а также музыканты оркестра. Помимо этого, зрители увидят уникальные архивные кадры с фрагментами концертов, репетиций, дирижёрских уроков.

Фильм об оркестре Владимира Поликарповича Гусева (12+) повествует об этом великом музыканте. Проникновенная сюжетная линия позволит прочувствовать, как осиротел не только оркестр, но и Новосибирская филармония, культура Новосибирской области и всей России после смерти этой знаковой для нашего города личности. А по завершении сеанса состоится обсуждение картины с режиссёром Ириной Белкиной.

Картина «Ахтунг! Покрышкин!» (12+) еще раз напомнит зрителям о железном духе сибиряков. Действие фильма разворачивается в Новосибирске в сентябре 1944 года, когда Александр Покрышкин получил третью Звезду Героя и прилетел с фронта на короткую побывку домой, где его ждали мать и беременная жена. Фильм показывает прославленного лётчика в этот момент его жизни: молодым, дерзким, с ощущением близкой победы, но в самый разгар войны.

Во время кинопоказа «Культура. Война и Мир» (12+) зрители вместе с создателями фильма постараются найти возможные пути возрождения нашей культуры. В новом фильме режиссер разберёт истоки и традиции русского народа, а также новые веяния и тренды, чтобы понять, как в «плавильном котле» переломной эпохи нашего времени формируются культурные явления, которые станут классикой для будущих поколений.

Кинокартина «Лермонтов» (6+), снятая в 1986 Николаем Бурляевым и отреставрированная Киноконцерном «Мосфильм», предстанет перед зрителями в новом свете. Киносимфония охватывает всю недолгую жизнь поэта: от рождения до гибели на загадочной дуэли.

Показы проходят бесплатно. Для просмотра фильмов необходимо оформить электронный билет на сайте кинотеатра «Победа». Здесь же можно посмотреть расписание показов.