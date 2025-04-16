Новосибирцы могут обменять мелкие монеты в рамках акции «Монетная неделя»

В Новосибирске ПСБ стал участником общероссийской акции «Монетная неделя», организованной Центробанком и запланированной на период с 7 по 19 апреля 2025 года.

В рамках данной акции новосибирцы имеют возможность обменять накопившиеся монеты малых номиналов (от 1 копейки до 2 рублей) на бумажные деньги или перевести их на свой банковский счет без взимания комиссии.

Согласно правилам акции, принимаются монеты, выпущенные Банком России, начиная с 1997 года, и остающиеся в обороте. Состояние монет значения не имеет, а количество не ограничено. Для ускорения процесса обмена участникам рекомендуется предварительно рассортировать монеты по номинальной стоимости.

Обмен монет производится в новосибирском офисе ПСБ, расположенном по адресу: ул. Серебренниковская, 37а, в будние дни с 10:00 до 19:00. Для совершения операции клиенту необходимо предоставить документ, удостоверяющий личность.

«Монетная неделя» проводится Банком России с 2023 года с целью возвращения мелких денег в экономический оборот. По информации ЦБ РФ, в октябре 2024 года благодаря акции жители Новосибирской области вернули в обращение свыше 1,2 миллиона монет на общую сумму 4,9 миллиона рублей.