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Новосибирцы получают сообщения о ядовитых духах

  • 01/03/2023, 12:35
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Новосибирцы получают сообщения о ядовитых духах
В частности, в них говорится, что какие-то люди на улице предлагают горожанам понюхать парфюм, который таит в себе смертельную опасность.

О том, что жители Новосибирска стали получать в мессенджерах сообщения с предупреждением о ядовитых духах, стало известно изданию ФАН. В частности, в них говорится, что какие-то люди на улице предлагают горожанам понюхать парфюм, который таит в себе смертельную опасность.

Кроме того, распространяются и предупреждения о якобы отравленных денежных купюрах, разбрасывая которые, злоумышленники пытаются привлечь детей.

По словам новосибирцев, авторы постов сопровождают текст голосовыми сообщениями. Однако, сотрудники правоохранительных органов призываю не поддаваться панике и заверяют, что заявлений по поводу отравленных предметов в полицию не поступало.

Ранее редакция сообщала, что в Новокузнецке новорожденного младенца выбросили в мусорный бак.

Фото: freepik.com

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Рубрики :

Регионы: Новосибирск

Теги : ядовитые духи спам мессенджер


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