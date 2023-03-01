Новосибирцы получают сообщения о ядовитых духах

О том, что жители Новосибирска стали получать в мессенджерах сообщения с предупреждением о ядовитых духах, стало известно изданию ФАН. В частности, в них говорится, что какие-то люди на улице предлагают горожанам понюхать парфюм, который таит в себе смертельную опасность.

Кроме того, распространяются и предупреждения о якобы отравленных денежных купюрах, разбрасывая которые, злоумышленники пытаются привлечь детей.

По словам новосибирцев, авторы постов сопровождают текст голосовыми сообщениями. Однако, сотрудники правоохранительных органов призываю не поддаваться панике и заверяют, что заявлений по поводу отравленных предметов в полицию не поступало.

Ранее редакция сообщала, что в Новокузнецке новорожденного младенца выбросили в мусорный бак.

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