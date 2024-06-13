Рекламодателям

Новосибирцы спугнули косулю в жилом секторе города

  • 13/06/2024, 16:34
Автор: Артем Рязанов
Новосибирцы спугнули косулю в жилом секторе города
Животное прогуливалось в Первомайском районе.

В Первомайском районе Новосибирска местные жители заметили косулю.

Как сообщает группа «Моя Первомайка» в ВКонтакте, животное было замечено 12 июня на углу улиц Ошанина и Версаева.

На предоставленном видео можно рассмотреть, как косуля пугается человека и быстро убегает, скрываясь за деревьями.

Этот случай вызвал живой интерес и обсуждение среди жителей района.

— Все от того, что леса рубят.

— Они периодически гуляют.

Отметим, что это не первый выход диких животных к людям за эту неделю. Не так давно один из водителей сбил лося на Бердском шоссе.

Ранее редакция сообщала о том, что застрявшую в заборе косулю цинично убил житель Новосибирской области.

Источник фото: Моя Первомайка в Вконтакте

50

Рубрики :

Регионы: Новосибирск

Теги : Первомайка косуля


0
0

СООБЩИТЕ НОВОСТЬ

Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения по телефону: +7 (995) 575-99-86
Или на электронную почту: infopro54@yandex.ru

Город для людей
медиапроект «ОПОРА — ЗА»
Бренды Новосибирской области
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования

Erid:F7NfYUJCUneLs1ucMYA1ЖК «Матрешкин двор»

ЖК «Матрешкин двор»

Студенческая
30 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".
Заельцовская
25 минут
Реклама. Рекламодатель: Реклама. Рекламодатель ООО УК «Согласие»

Erid:F7NfYUJCUneLs1ucMY9yЖК

ЖК "Новые Матрешки"

Пл.Маркса
25 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:F7NfYUJCUneLs1ucMYEKЖК «Grando»

ЖК «Grando»

Березовая роща
5 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:F7NfYUJCUneLs1ucMYA3ЖК «Luna»

ЖК «Luna»

Заельцовская
9 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Erid:F7NfYUJCUneLs1ucMYJmЖК «GORIZONT»

ЖК «GORIZONT»

Золотая Нива
12 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Erid:F7NfYUJCUneLs1ucMY9wЖК Сподвижники

ЖК Сподвижники

Пл.Маркса
20 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Спецоперация на Украине

Актуальный разговор

Сергей Карпекин, президент МОО «Межрегиональная ассоциация руководителей предприятий» (МАРП)

Сергей Карпекин: Аудиторов нужно приравнять по статусу и ответственности к нотариусам

Это позволит снять риски недобросовестной конкуренции и уйти от махинаций с аудитом финансовой отчетности компаний.
Все материалы
Город для людей
медиапроект «ОПОРА — ЗА»
Бренды Новосибирской области
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования
Лента новостей
Олег Хорошунов уходит из мэрии Новосибирска
13/06/24 17:34
Бизнес Власть
Аномальную жару обещают жителям Новосибирской области с 13 по 17 июня
13/06/24 17:16
Общество
«Взял деньги и дорогой автомобиль: в СК рассказали об обвинении первому замглавы ТУАД Константину Громенко
13/06/24 17:11
Происшествия
34 тысячи новосибирцев будут платить НДФЛ по повышенным ставкам
13/06/24 16:54
Власть Экономика
В селе Марусино до конца года построят новую школу
13/06/24 16:38
Власть
Новосибирцы спугнули косулю в жилом секторе города
13/06/24 16:34
Флот «Юрент» в Новосибирске составит 2500 самокатов
13/06/24 16:23
Бизнес Власть Общество
Новосибирцу присвоено звание генерала в Таджикистане
13/06/24 16:11
Общество
Некоторые банки Новосибирска приостановили продажу долларов и евро
13/06/24 15:45
Бизнес Власть Финансы
Губернатор Новосибирской области заявил о заинтересованности региона в расширении сотрудничества в рамках ЕАЭС
13/06/24 15:39
Власть
Гастроэнтеролог рассказала новосибирцам, как собрать аптечку для отпуска
13/06/24 15:11
Общество
В Новосибирске задержали первого замглавы ТУАД Константина Громенко
13/06/24 15:07
Происшествия
72-летний рыбак три дня прожил на острове в Новосибирске с сердечным приступом
13/06/24 15:02
Происшествия
Директора лесхоза оштрафовали за продажу дорогих дров в Новосибирской области
13/06/24 14:37
Общество Право&Порядок
Столичный уровень комфорта: в центре стартовали продажи премиального квартала клубного формата
13/06/24 14:15
Недвижимость
Мужчина обстрелял из фейерверка дом в Новосибирске
13/06/24 13:47
Происшествия
В Новосибирске мужчина пытался взять 2 млн в кредит по чужому паспорту
13/06/24 13:28
Происшествия
Пенсионерке, пострадавшей от мошенников, вернули почти 150 тысяч рублей
13/06/24 13:21
Право&Порядок
«Только статус бесполезен»: эксперты оценили слухи о Новосибирске в роли третьей столицы России
13/06/24 12:48
Бизнес Власть Общество
За стрельбу у бара «Элтон» жителя Новосибирска отправили в колонию
13/06/24 12:12
Общество Право&Порядок
Популярное
Черная Фасоля ищет дом
10/06/24 12:13
Пушистая красавица с доверчивым взглядом ищет дом!
28/05/24 13:53
Ночью в музеях города посетители смогут увидеть НЕреальный Новосибирск
17/05/24 9:00
Культура
Магнитная буря ожидается в ночь на 6 мая в Новосибирской области
5/05/24 10:30
Общество
Лунный календарь на май для дачников опубликовали в Новосибирске
2/05/24 10:15
Работодателей могут обязать индексировать зарплаты сотрудников в двойном размере от уровня инфляции
1/04/24 14:33
Новости компаний
«Россия – миру»: новый спецпроект «АиФ» рассказывает о развитии науки
13/06/24 14:48
В Новосибирской области участились случаи повреждения ЛЭП при несанкционированных работах
13/06/24 10:47
Банковскую карту с AI-дизайном из Сибири начали оформлять в павильоне Сбера на ВДНХ
11/06/24 11:33
Банк Уралсиб в Красноярске стал партнером Всероссийского семейного фестиваля сбережений и инвестиций
11/06/24 9:00
Цифровой путь в будущее России. Генеральный партнер проекта ПАО «Ростелеком» представляет номинацию «Цифровая Сибирь»
10/06/24 13:33
Три популярных тарифа обслуживания счёта среди сибирских предпринимателей
10/06/24 11:54

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

 © 2023 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.
 
×
Поиск по автору:
×
Июнь 2024
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Май    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска