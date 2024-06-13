Новосибирцы спугнули косулю в жилом секторе города

В Первомайском районе Новосибирска местные жители заметили косулю.

Как сообщает группа «Моя Первомайка» в ВКонтакте, животное было замечено 12 июня на углу улиц Ошанина и Версаева.

На предоставленном видео можно рассмотреть, как косуля пугается человека и быстро убегает, скрываясь за деревьями.

Этот случай вызвал живой интерес и обсуждение среди жителей района.

— Все от того, что леса рубят. — Они периодически гуляют.

Отметим, что это не первый выход диких животных к людям за эту неделю. Не так давно один из водителей сбил лося на Бердском шоссе.

Ранее редакция сообщала о том, что застрявшую в заборе косулю цинично убил житель Новосибирской области.