Новосибирцы спугнули косулю в жилом секторе города

В Первомайском районе Новосибирска местные жители заметили косулю.
Как сообщает группа «Моя Первомайка» в ВКонтакте, животное было замечено 12 июня на углу улиц Ошанина и Версаева.
На предоставленном видео можно рассмотреть, как косуля пугается человека и быстро убегает, скрываясь за деревьями.
Этот случай вызвал живой интерес и обсуждение среди жителей района.
— Все от того, что леса рубят.
— Они периодически гуляют.
Отметим, что это не первый выход диких животных к людям за эту неделю. Не так давно один из водителей сбил лося на Бердском шоссе.
Ранее редакция сообщала о том, что застрявшую в заборе косулю цинично убил житель Новосибирской области.
Источник фото: Моя Первомайка в Вконтакте
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