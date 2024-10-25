Новосибирцы стали лидерами по интересу к жилью в Петербурге

На следующей строчке жители Новосибирской области — 11,1% запросов. При этом новосибирцы в данном рейтинге опередили даже пользователей из Москвы и Подмосковья.

Санкт-Петербург и Ленинградская область традиционно привлекают жителей других регионов благодаря богатой культурной жизни, комфортной городской среде и инвестиционной привлекательности жилья.

Известный новосибирский девелопер возводит в Санкт-Петербурге квартал комфорт-класса «Расцветай в Янино». Это масштабный проект ГК «Расцветай» площадью 300 тысяч квадратных метров. «Расцветай в Янино» возводится в формате «город в городе». Вся необходимая инфраструктура расположена в пределах квартала. В этом году сдаются шесть домов первой очереди. Сейчас активно ведутся работы по благоустройству придомовой территории.

«Расцветай в Янино» расположен в зеленом районе Янино-1. Локация находится вплотную к восточной границе Санкт-Петербурга — в четырех минутах от кольцевой автомобильной дороги. До станции метро «Проспект Большевиков» или «Ладожская» можно доехать на автомобиле за 25 минут.

— Мы наблюдаем стабильный интерес к квартирам в «Расцветай в Янино» со стороны покупателей из регионов. Прежде всего это связано с тем, что квартал расположен недалеко от Петербурга, в районе с уже развитой инфраструктурой. «Расцветай в Янино» реализуется в формате «все включено»: школа, два детских сада, торговые центры, фитнес-клуб с бассейном — все рядом. При этом в Янино хорошая экология и широкие возможности для проведения досуга: недалеко расположены два больших лесопарка с экотропами, — подчеркивают в пресс-службе ГК «Расцветай».

В этом году квартал «Расцветай в Янино» занял третье место в номинации «Лучший жилой комплекс-новостройка в Ленинградской области» и второе место в номинации «Лучший жилой комплекс-новостройка в Ленинградской области, доступное жилье».