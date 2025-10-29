Рекламодателям

Новосибирск Экспоцентр примет «Сибирскую аграрную неделю»

  • 29/10/2025, 15:25
Новосибирск Экспоцентр примет «Сибирскую аграрную неделю»
Более 350 организаций продемонстрируют свои разработки и инновации

С 5 по 7 ноября 2025 года «Новосибирск Экспоцентр» станет центром притяжения для аграриев, принимая Международную выставку «Сибирская аграрная неделя», крупнейший отраслевой форум в Зауралье. Более 350 организаций продемонстрируют свои разработки и инновации, а насыщенная деловая программа послужит ориентиром для агробизнеса Сибири и Урала в условиях меняющейся экономической обстановки и производственных задач.

Деловая программа Сибирской аграрной недели охватывает ключевые направления: животноводство, птицеводство, растениеводство, экономику, бухгалтерский учет, маркетинг, цифровизацию и кадровое обеспечение. Программа базируется на актуальных потребностях сельхозпроизводителей и рассчитана на все уровни АПК — от мелких фермерских хозяйств до крупных агрохолдингов.

6–7 ноября состоится интенсив «АгроБухгалтер» – комплексный курс обучения для экономистов, главных бухгалтеров и владельцев агробизнеса, нацеленный на защиту предприятий от финансовых рисков. Эксперты расскажут об изменениях в законодательстве, государственной поддержке на 2026 год и проведут практические занятия по работе с ФГИС «Зерно» и «Семеноводство».

Спикеры:

  • Шинделов Андрей Викторович, министр сельского хозяйства Новосибирской области.
  • Радионов Вячеслав Юрьевич, первый заместитель генерального директора АО «Корпорация развития НСО».
  • Терещенко Константин Евгеньевич, директор Центра компетенций в сфере сельхоз кооперации и поддержки фермеров АО «Корпорация развития НСО».
  • Морозов Андрей Валерьевич, президент РСО ревизионных союзов сельскохозяйственных кооперативов союз «Агроконтроль».
  • Копейкин Михаил Олегович, начальник управления по эксплуатации системы прослеживаемости зерна ФГБУ «Центр Агроаналитики».

Проблемы и возможности маркетинга в АПК будут рассмотрены на пленарной сессии: «Маркетинг в АПК» с участием:

  • Евгения Асоян, основатель агроканала «Культиватор», автор b2b-медиа для АПК.
  • Мария Коротких, маркетолог ООО «ТК Агроальянс».
  • Ирина Громова, PR-директор RUSEED.
  • Павел Запольский, дизайн-директор Студии Чижова.

Будут рассмотрены следующие вопросы: как создать узнаваемый бренд в аграрном секторе? Где искать актуальные темы и формировать привлекательный имидж, располагающий клиентов и партнеров? Как увеличить ценность продукта и построить эффективную работу с дилерской сетью для максимизации прибыли?

Агропром

Для животноводов 6 ноября пройдет пленарная сессия «Промышленное скотоводство в Сибири», модератор – Денис Велькер. На сессии поделятся секретами экономии без ущерба качеству, рассмотрят актуальные бизнес-модели для отрасли, опыт реструктуризации фермерских хозяйств, ветеринарное обслуживание без лишних затрат, включая борьбу с необоснованными схемами, а также экономические аспекты молочного животноводства и другие важные вопросы.

Спикеры:

  • Ирина Михайловна Донник, академик РАН.
  • Татьяна Николаевна Деревнина, зоотехник ООО «Практик Фарм».
  • Владимир Николаевич Суровцев, экономист по молочному скотоводству.
  • Юрий Давыдович Шмидт, доцент, старший научный сотрудник ИАЭРСТ СПб ФИЦ РАН.

Обеспечение безопасности яиц и мяса станет темой круглого стола «Как получить яйцо и мясо без антибиотиков» 5 ноября, модераторы: Владимир Андреевич Солошенко и Ирина Александровна Храмцова, представители СибНИПТИЖ, СФНЦА РАН

Спикеры:

  • Алексей Иванович Сальников, глава КФХ, Председатель Совета АККОН.
  • Вячеслав Сергеевич Голубев, представитель компании «СибБиоФарм».
  • Василий Михайлович Телешев, директор ООО «Лебяжье».
  • Дмитрий Семенович Адушинов и Анастасия Калистратовна Гордеева, профессора Иркутского государственного аграрного университета.

Специалисты расскажут об эффективных методах ведения мясного и молочного животноводства при интенсивном откорме и применении межпородного скрещивания, о ключевых факторах прибыльности мясного скотоводства в Прибайкалье, об использовании ферментных добавок при интенсивном откорме КРС мясного направления, и о других темах, которые будут интересны животноводам.

Как обеспечить соответствие яиц и мяса новым стандартам безопасности? Ответы прозвучат на круглом столе «Производство яиц и мяса без антибиотиков: проблемы и решения для промышленного птицеводства». Участники ознакомятся с готовыми решениями для содержания птицы, обсудят вопросы антибиотикорезистентности, контроля АМП, возможности новой маркировки «чистой» продукции, рассмотрят опыт выращивания птицы без антибиотиков и влияние условий содержания на качество мясной продукции и другие темы.

Растениеводство: точность + технология

На выставке продемонстрируют результаты исследований, проведенных на экспериментальном агрополигоне ООО «Гея». Здесь 35 компаний тестировали схемы питания и защиты сои на 76 опытных участках площадью 0,1 га каждый. Итоговая сессия представит результаты исследований, выявит лучшие решения и отметит лидеров испытаний. Спикером выступит Александр Филиппович Кутилин, директор «Культура семян» (ООО «Гея»).

Ярмарка вакансий — задача №1: кадры для АПК

В условиях недостатка квалифицированных специалистов Сибирская аграрная неделя организует одну из наиболее функциональных площадок для поиска кадров в агропромышленном комплексе. Прямое взаимодействие работодателей и соискателей ускорит решение актуальной проблемы.

Елена Сайгашова, руководитель выставки, отмечает, что создано пространство, где за короткий срок можно найти ответы, на которые обычно уходят месяцы. Это уникальная возможность сосредоточиться на будущем вашего хозяйства. Успех зависит от вашей подготовки к вызовам.

Оформите бесплатный билет заранее и посетите центр событий, решений и людей, которые формируют будущее АПК.

Спонсор путеводителя и деловой программы: АО СК «РСХБ-Страхование» — приоритетные направления: страхование рисков АПК и банкострахование.

18+

Erid:F7NfYUJCUneTTTQWFSNF

Реклама. Рекламодатель ООО «Новосибирск Экспоцентр»
Фотографии из архива ООО «Центр Экспо»

515

Рубрики : Агропром

Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : Экспоцентр Сибирская аграрная неделя Агросиб


0
0

