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Новосибирск побеждает! Дом «Нобель» от компании «Новый мир» стал самым инвестиционно-привлекательным ЖК по версии Urban Awards 2024

  • 27/06/2024, 10:49
Новосибирск побеждает! Дом «Нобель» от компании «Новый мир» стал самым инвестиционно-привлекательным ЖК по версии Urban Awards 2024
Компания «Новый мир» вновь привезла в Новосибирск победу в масштабной федеральной премии. В номинации «Самый инвестиционно-привлекательный проект» Urban Awards 2024 победил знаменитый дом «Нобель».

— Высокая федеральная экспертиза — это знак качества, который позволяет клиентам сделать верный выбор и инвестировать в те проекты, которые будут гарантированно расти в цене. Новосибирск становится все более значимым городом в масштабах страны, растет его инвестиционный потенциал. Дом «Нобель» — ценность всех новосибирцев, им по праву может гордиться каждый горожанин. Гости нашего города говорят, что, приближаясь к дому «Нобель», они ощущают величественную красоту сибирской души и силу сибирского характера. Хочется, чтобы таких проектов было больше! — подчеркивает директор по развитию компании «Новый мир» Юлия Шевченко.

Новосибирск побеждает! Дом «Нобель» от компании «Новый мир» стал самым инвестиционно-привлекательным ЖК по версии Urban Awards 2024

Девелоперы отмечают, что в рамках Urban Awards 2024 произошел уникальный случай: сразу два проекта компании «Новый мир» — дом «Нобель» и квартал «Беринг» — вышли в финал в престижной номинации «Самый инвестиционно-привлекательный проект».

— Каждая наша победа — это вклад в продвижение сибирской столицы на федеральном и международном уровне. Федеральные эксперты отмечают то, с какой скоростью прогрессирует девелоперский продукт в компании «Новый мир». Мы же чувствуем огромную поддержку горожан, представителей власти, бизнес-сообщества и готовы, вкладывая весь свой опыт и вдохновение, создавать ценности на родной земле. Мы бесконечно благодарны всем причастным к созданию наших объектов: проектировщикам, строителям, финансовым структурам, компаниям-партнерам. Особенное признание хотим выразить покупателям квартир в проектах «Нового мира», — отмечает Юлия Шевченко.

Помимо дома «Нобель» и квартала «Беринг», финалистом Urban Awards стал жилой комплекс «Оскар». Также ЖК «Лев Толстой» вышел в финал международной премии Real Estate Property Awards как лучший объект бизнес-класса.

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Рубрики : Бизнес Недвижимость

Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : новостройки Новосибирска «Новый мир» Urban Awards 2024


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