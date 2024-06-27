Новосибирск побеждает! Дом «Нобель» от компании «Новый мир» стал самым инвестиционно-привлекательным ЖК по версии Urban Awards 2024

— Высокая федеральная экспертиза — это знак качества, который позволяет клиентам сделать верный выбор и инвестировать в те проекты, которые будут гарантированно расти в цене. Новосибирск становится все более значимым городом в масштабах страны, растет его инвестиционный потенциал. Дом «Нобель» — ценность всех новосибирцев, им по праву может гордиться каждый горожанин. Гости нашего города говорят, что, приближаясь к дому «Нобель», они ощущают величественную красоту сибирской души и силу сибирского характера. Хочется, чтобы таких проектов было больше! — подчеркивает директор по развитию компании «Новый мир» Юлия Шевченко.

Девелоперы отмечают, что в рамках Urban Awards 2024 произошел уникальный случай: сразу два проекта компании «Новый мир» — дом «Нобель» и квартал «Беринг» — вышли в финал в престижной номинации «Самый инвестиционно-привлекательный проект».

— Каждая наша победа — это вклад в продвижение сибирской столицы на федеральном и международном уровне. Федеральные эксперты отмечают то, с какой скоростью прогрессирует девелоперский продукт в компании «Новый мир». Мы же чувствуем огромную поддержку горожан, представителей власти, бизнес-сообщества и готовы, вкладывая весь свой опыт и вдохновение, создавать ценности на родной земле. Мы бесконечно благодарны всем причастным к созданию наших объектов: проектировщикам, строителям, финансовым структурам, компаниям-партнерам. Особенное признание хотим выразить покупателям квартир в проектах «Нового мира», — отмечает Юлия Шевченко.

Помимо дома «Нобель» и квартала «Беринг», финалистом Urban Awards стал жилой комплекс «Оскар». Также ЖК «Лев Толстой» вышел в финал международной премии Real Estate Property Awards как лучший объект бизнес-класса.

Компания «Новый мир» открывает сезон экскурсий по объектам-победителям!

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Novmir.ru

ЖК «Беринг»: застройщик ООО СЗ «Зелёный город», проектная декларация на сайте Наш.дом.рф.

ЖК «Оскар»: застройщик ООО СЗ «Оскар», проектная декларация на сайте Наш.дом.рф.

Дом «Нобель»: застройщик ООО СЗ «НОБЕЛЬ», проектная декларация на сайте Наш.дом.рф.

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