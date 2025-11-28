Новосибирск в топе по количеству ИП: где предпринимателям взять деньги для бизнеса

Новосибирская область стала лидером по количеству ИП в Сибирском федеральном округе.
По данным единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства на ноябрь 2025 года, в Новосибирской области зарегистрировано 93 261 индивидуальных предпринимателей, что становится наибольшим показателем по федеральному округу. На втором месте расположился Красноярский край — 75 476 граждан со статусом ИП. Третье место заняла Иркутская область с числом более 62 000 зарегистрированных ИП.
Самозанятые и индивидуальные предприниматели часто обращаются в финансовые организации для достижения целей бизнеса, закрытия кассового разрыва, срочной закупки товара или оборудования и не только. В ноябре 2025 года онлайн-сервис автозаймов Caranga выпустил залоговый продукт для индивидуальных предпринимателей. Теперь представители этого бизнес-сегмента могут получить до 5 000 000 рублей под залог транспортного средства для ведения деятельности.
