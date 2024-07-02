Новосибирская компания дебютировала на рынке цифровых финансовых активов с помощью платформы Сбера

Известная большинству инвесторов в качестве организатора облигационных программ компания «Юнисервис Капитал»* дебютировала на рынке цифровых финансовых активов** (ЦФА), оформив выпуск фиксированных ЦФА (с купоном) на платформе Сбера «Цифровые активы».

Объем ЦФА составил 15 млн рублей. Ставка купонного дохода 17% годовых на весь период обращения, который составит 6 месяцев. Выплачиваться доход будет ежемесячно.

Благодаря «Цифровым активам» компания смогла опробовать новый стремительно набирающий популярность финансовый инструмент

Никита Макаренко, заместитель управляющего Новосибирским отделением Сбера:

«Сбер лидирует на рынке цифровых финансовых активов, что во многом обусловлено наличием собственной технологической базы — лаборатории по искусственному интеллекту и лаборатории блокчейн. Сейчас Сбер может предоставить любой коммерческой организации инфраструктуру платформы, на которой компания может создать решение о выпуске ЦФА с применением реализованного в информационной системе шаблона смарт-контракта и организовать выпуск ЦФА».

Алексей Антипин, генеральный директор ООО «Юнисервис Капитал»:

«Наша команда благодарит коллег, обеспечивающих работу платформы Сбера «Цифровые активы» за полученный опыт. Нам, как активным участникам долгового рынка и в качестве эмитента, и в качестве организатора, было интересно пройти весь путь от решения о привлечении средств до непосредственно выпуска ЦФА. Теперь, понимая многие особенности процесса, мы сможем уже более профессионально информировать растущие компании, с которыми работаем в части облигаций, и о возможности выпуска ЦФА».

* ООО «Юнисервис Капитал» известно большинству инвесторов в качестве организатора облигационных программ. Однако в конце 2022 года компания изменила основной вид деятельности и с декабря 2022 года управляет коммерческим объектом недвижимости по адресу Новосибирск, ул. Романова, д.28, находящимся в собственности. Дополнительно эмитент занимается поиском новых коммерческих объектов для приобретения и управления, а также инвестирует в ценные бумаги. Приемником ООО «Юнисервис Капитал» в части организации долговых программ для субъектов МСП стало ООО «Инвестиционная компания Юнисервис Капитал», зарегистрированное в июле 2021 года.

** Вкладываться в ЦФА могут как квалифицированные, так и неквалифицированные инвесторы. В отношении последних установлено законодательное ограничение на покупку активов с высоким риском в 600 тысяч рублей за календарный год. Цифровые финансовые активы являются высокорискованными, их приобретение может привести к потере внесенных денежных средств в полном объеме, до совершения сделок с предлагаемыми цифровыми финансовыми активами следует ознакомиться с рисками, с которыми связано их приобретение. Адрес сайта, на котором размещено решение о выпуске цифровых финансовых активов: https://dfa.sber.ru/

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