Новосибирская область готовится началу нового эпидемиологического сезона

— Стартует новый эпидемиологический сезон, в котором в этом году есть свои особенности. Нам удалось стабилизировать ситуацию по COVID-19, мы вошли в ТОП-25 регионов страны с самым низким уровнем заболевания, по Сибирскому федеральному округу мы входим в число лидеров по этому показателю. Теперь наша главная задача – удержать эти позиции, быть готовыми к любым вариантам развития ситуации. Необходимо проводить регулярные инспекции образовательных, культурных, социальных, спортивных, транспортных и других объектов, контролировать выполнение мер безопасности. Не менее важная работа – масштабная прививочная кампания населения Новосибирской области. Эти задачи ставятся перед всеми ответственными службами и структурами региона, — цитирует первого заместителя губернатора Юрия Петухова пресс-служба регионального правительства.

Как сообщила главный инфекционист Новосибирской области Лариса Позднякова, в прошлый эпидсезон на 14% снизилась общая заболеваемость ОРВИ и гриппом по сравнению с предыдущими годами. За прошлый и позапрошлый сезоны в регионе не было ни одного случая летального исхода от гриппа.

— Постановлением главного санитарного врача РФ была поставлена задача – охват вакцинацией не менее 60% населения, были выделены средства как за счет федерального бюджета, так и за счет субъектов. На сегодняшний день поставлено 65% от плана взрослой вакцины и 43,3% детской. Сейчас первоочередная задача – охватить вакцинацией как можно больший процент населения, — отметила Лариса Позднякова.

Отмечается, что в новый эпидсезон ожидается сочетанная циркуляция вирусов гриппа A, B и нового коронавируса. Поэтому среди основных задач на сезон – сохранение резерва коечного фонда, а также проведение массовой вакцинации против гриппа с охватом не менее 60% населения Новосибирской области.

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