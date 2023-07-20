Новосибирская область станет пилотным регионом проекта «Туристический атлас России»

Новосибирская область станет пилотным регионом проекта «Туристский атлас России», реализуемого консорциумом российских вузов во главе с МГИМО в рамках программы «Приоритет-2030», сообщили в пресс-службе НГУЭУ. Его цель — предоставить инвесторам и руководителям туристской отрасли полезную и понятную информацию для принятия бизнес-решений. Новосибирский университет в рамках проекта разрабатывает методологию оценки регионов.

— Существует множество суждений относительно содержания, структуры и процесса формирования туристского инвестиционного потенциала территории. Однако единого научного подхода относительно понятийного аппарата этой области пока нет. Для формирования серьезных инвестиционных подходов к развитию туризма в российских регионах необходима единая методология. В этом контексте Туристский атлас может стать универсальным инструментом, способствующим систематизации и соответствующему представлению информации о туристских ресурсах и возможностях конкретной дестинации, — отметила доктор экономических наук, профессор, заведующая кафедрой бизнеса в сфере услуг НГУЭУ, куратор проекта «Туристский атлас. Путеводитель инвестора и руководителя» в НГУЭУ Лариса Нюренбергер.

Отмечается, что атлас представляет собой комплексную информационно-аналитическую систему, которая будет содержать географические данные, аналитические и расчетные материалы, экспертные оценки, диаграммы и мульти-масштабные карты. Эксперты университета на основе авторских методических подходов и алгоритмов мониторинга разработали и апробировали на примере Новосибирской области комплексную модель оценки текущего состояния и возможностей развития туристско-инвестиционного потенциала территории. Она включает в себя более 20 параметров оценки.

Автор методики анализа туристско-инвестиционного потенциала территорий, доцент кафедры бизнеса в сфере услуг НГУЭУ Никита Петренко подчеркнул, что в рамках работы над атласом учёными университета провели масштабное исследование туристского-инвестиционного потенциала региона. Продиагностировали природно-климатические особенности зонирования Новосибирской области, а также исследовали культурно-исторические особенности, артефакты и памятники природного и научного значения.

Кроме того, ученые собрали и проанализировали информацию о дорожной инфраструктуре, средствах размещения, объектах связи, торговли, страхования, медицины и иных смежных отраслей, участвующих в туристском кругообороте. Обобщили и проанализировали ключевые показатели социально-экономического развития муниципальных районов области, включая демографический потенциал для въездного и внутреннего туризма. Особое внимание было уделено кадровому потенциалу и определению возможностей привлечения местных жителей на предприятия региональной сферы туризма и гостеприимства.

Эксперт подчеркнула, что Новосибирская область обладает значимым туристским потенциалом для развития целого спектра видов и разновидностей туризма.

Реализация проекта «Туристский атлас. Путеводитель инвестора и руководителя» осуществляется в рамках государственной программы поддержки российских университетов «Приоритет-2030» по инициативе МГИМО в составе консорциумов с российскими из Новосибирска, Санкт-Петербурга, Пятигорска, Оренбурга и др. городов.

Ранее редакция сообщала, что в Новосибирске планируют развивать яхтенный туризм и парусный спорт.