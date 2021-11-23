Новосибирская семья с двумя детьми застряла в Тихом океане без еды и воды из-за коронавируса

Новосибирская семья Клочковых застряла в Тихом океане во время кругосветки на яхте, сообщает Комсомольская правда. По словам Оскара Конюхова, сына известного путешественника, это произошло из-за ковидных ограничений. Информацию об этом корреспонденту КП-Новосибирск подтвердила и сама Марина Клочкова несколько дней назад.

Семья путешественников завершает кругосветку в Тихом океане. 82 дня назад они вышли из Тасмании и ступали на землю только раз — на необитаемом атолле Суворова. Все страны в Тихом океане были закрыты, кроме Фиджи. Яхта направилась к островам Кирибати, но несмотря на предварительную договоренность, им не дали пополнить запас воды и встать на якорь для ремонта.

— Мы прямо просили: помогите нам, у нас кончилась вода, мы можем не выжить. Ответ был: ищите другую страну. У нас визы нет, потому что на момент нашего выхода в море, их еще не выдавали, — написала Марина Клочкова.

Ранее сообщалось, что новосибирская семья Клочковых отправилась в кругосветное путешествие на яхте 4 года назад с дочками 15 и 4 лет. Сибиряки решили стать первой в мире семьей, которая пройдет кругосветку на яхте с маленькими детьми. Они уже подали заявку в Книгу Рекордов Гиннесса. Последние 80 дней они провели в изоляции на судне в океане, а еще почти перестали вести блог из-за плохого интернета.