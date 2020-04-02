Новосибирске санатории и гостиницы перепрофилируют в обсерваторы

Новые меры предосторожности в борьбе с коронавирусом, предпринятые региональным минздравом в отношении возвращающихся из-за границы россиян, по мнению последних, могут иметь совершенно противоположные последствия. Речь идёт о транспортировке туристов международных рейсов в обсерваторы, где им предстоит прожить две недели на карантине под наблюдением медперсонала. Сейчас в Новосибирской области под временные изоляторы приспособлены МБУ ЦСОН «Обские зори» и МБУ СОЦ «Лунный камень». Дорога до них из аэропорта «Толмачёво» оказалась для туристов сложнее, чем ранее за границу и обратно.

Как рассказала Infopro54 одна из женщин-путешественниц, накануне с родственниками прибывшая из Бангкока и сейчас находящаяся с ними в одном обсерваторов, тяготы, связанные с бюрократическими процедурами, начались практически сразу после прибытия рейса в аэропорт.

— Где-то полчаса нас оформляли, — рассказывает собеседник редакции. — Представьте, толпа людей близко друг к другу, у некоторых совсем маленькие, кричащие дети. Затем рассадили по автобусам. Рассадили довольно плотно друг к другу — все сиденья были заняты, несколько человек стояли. И потом мариновали несколько часов до того, как автобусы поехали. Люди вплотную друг к другу, в замкнутом пространстве, пахнет бензином. Так, вместо профилактики вируса, скорее, можно получить его дальнейшее распространение.

Следующая стоянка продолжительностью в полчаса, по словам собеседницы издания, произошла около «Лунного камня». Эта стоянка была не последней.

— От «Лунного камня» поехали в Жуковку, где простояли 40 минут, — говорит женщина. — Затем час — около «Обских зорь». Загазованность, хочется пить. После настоятельных просьб нам принесли бутыль воды и одноразовые стаканы. Кто-то упал в обморок, прибыли врачи, привели в сознание и увели.

Что касается условий размещения, в целом, по словам собеседницы редакции, они приемлемые в плане оснащения предметами первой необходимости, качества питания и так далее. Однако ощущается нехватка медперсонала.

— Дочери плохо, «скорую» вызвать не можем, заявки принимаются только от медучреждения, — рассказывает туристка. — Персонал занят очень плотно. Видимо, в Новосибирской области не были готовы к исполнению приказа Минздрава РФ. Надеюсь, всё стабилизируется.

О поступающих от «новосёлов» обсерваторов вопросах говорят и в региональном правительстве. В ходе брифинга, в частности, сообщалось о нехватке посуды, о том, что кого-то не устраивает питание.

— Поступают совершенно разные вопросы, — сообщает вице-губернатор Сергей Нелюбов. — Они касаются выдачи больничных листов гражданам с других территорий. Возникают вопросы по возврату средств. Все эти темы отрабатываем в круглосуточном режиме. Но мы должны понимать, что в обсерваторах есть определённые требования. Например, должны быть локализованы два человека в комнате. Это замкнутое пространство. Сегодня мы подключаем к работе психологов. Отдельно отрабатываем вопрос, связанный с дополнительным консультированием.

Что касается обеспечения предметами первой необходимости, то, по словам вице-губернатора, эта работа будет активизирована за счет привлечения волонтёров.

— Понимаем, что у людей в обсерваторе есть потребность в каких-то предметах, — говорит Нелюбов. — Мы обеспечиваем дезинфицирующие средства, питание. Сегодня уже сформирован дополнительный список предметов, которые ещё нужно предоставить. Подключаем волонтёров, чтобы приобрести их и передать конкретным гражданам.

Обеспокоенность прибывших туристов перспективами проживания в обсерваторе разделяет и мэр Новосибирска Анатолий Локоть, правда, с рядом оговорок.

— Очевидно, что прибывший человек, конечно, раздражён, — говорит глава города. — И это понятно. Человек летел домой из-за границы, он попадает в особые, фактически карантинные условия. Да, вводится особый режим на территории обсерватора, предпринимаются меры, чтобы было меньше контактов между людьми. Чем меньше таких контактов будет, тем меньше вероятность заражений. Если вдруг обнаружится случай заболевания хоть у одного человека, летевшего этим рейсом, то карантинные меры будут продляться и распространяться на всех, кто с ним контактировал.

Также глава города напоминает, что ради здоровья и безопасности прилетевших любителей заграничного отдыха пришлось пожертвовать оздоровлением и комфортом отдыхающих на родине. В частности, речь идёт о последней смене отдыхающих МБУ КСОЦ «Обские зори», которых пришлось, что называется, попросить на выход заранее, до окончания действия путёвок.

— Нам пришлось извиняться перед людьми, которые там отдыхали, пообещать, что, когда всё закончится, они смогут продолжить отдых, — говорит мэр. — Там созданы прекрасные условия для отдыха,, и режим, конечно, соответствующий, соответствующие ограничения. Порядок в обсерваторах поддерживается при помощи Нацгвардии. Наш персонал отмечает чёткость и профессионализм их работы. Людям помогают специалисты, врачи из нашей инфекционной больницы, где сосредоточен весь опыт борьбы с разными инфекциями. Мы защищаем и персонал. Оснастили их специальными средствами индивидуальной защиты. У них очень серьёзная психологическая нагрузка.

По информации правительства региона, сейчас прорабатывается вопрос расширения сети обсерваторов в Новосибирской области на случай приема дальнейших рейсов с россиянами из-за рубежа. В ближайшее время, судя по количеству приобретённых авиабилетов, в Новосибирск должны прибыть около 2-3 тысяч человек.

— С учётом предполагаемого возвращения граждан мы максимально используем весь ресурс, — говорит Сергей Нелюбов. — Это касается санаторных организаций и учреждений. Сегодня мы рассматриваем загородные оздоровительные лагеря, которые работают круглогодично. Не исключаем возможного использования под эти цели гостиниц. Сегодня мы понимаем, куда поместить граждан. Что касается завтра, то рабочая группа изучает соответствие ранее указанных организаций необходимым условиям.

По информации регионального правительства, накануне в Новосибирск из Бангкока прибыли 174 человека, из них 44 — дети. Их возраст — от младенцев до 14-15 лет. 80 человек — жители Новосибирской области, остальные — жители других регионов.

Фото с сайта http://obskie-zori.ru/