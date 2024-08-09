Новосибирские предприниматели расскажут о своих неудачах и провалах в бизнесе и не только

Такой формат, по мнению организаторов, поможет участникам сделать выводы из чужого опыта и избежать подобных ситуаций, а еще зарядят новыми идеями и мотивацией.

Мероприятие пройдет 17 августа, на площадке VERANDA Дениса Иванова.

Спикерами станут представители разных отраслевых комитетов и комиссий отделения, то есть разных сфер бизнеса: строительство, недвижимость, ИТ, красота, медицина и др.:

Владимир Бурков, директор ИТ-компании Business Upgrade

Яна Пузыревская, директор, учредитель Офтальмологической клиники «DОК. Клиника Пузыревского»

Петр Смиренко, генеральный директор сети многопрофильных клиник «Смитра»

Алла Леушина, основатель, директор HR центра Аллы Литвиновой

Виктор Остахов, директор по развитию ООО «Империал Групп»

Галина Ильина, директор школы кулинаров и рестораторов «Гастроинкубатор»

Артем Трифонов, директор Агентства недвижимости «Адамант 54»

Елена Хайлук, руководитель сети магазинов «Бьютиголик»

Дмитрий Матющенко, управляющий партнёр «Студии брендинга S.MORE», владелец видеопродакшна TALK, совладелец сервиса по ремонту и реставрации обуви PARABOOTS

Петр Андриянов, ООО «Академия профессионального управления»

Игорь Салов, директор по развитию ООО «ЗАО СМС»

другие

«Между выступлениями мы с участниками будем утеплять связи между комитетами, узнавать больше друг о друге и создавать новые коллаборации через неформальный нетворкинг «Голос и лица ОПОРЫ»», — рассказывает Мария Гаранина, член Совета, руководитель Комитета по маркетингу, рекламе и PR Новосибирской «ОПОРЫ РОССИИ».

Участников ждет расслабленная и позитивная атмосфера, летние непринужденные беседы по душам, предусмотрены еда, напитки и фото-видеосъемка.

Принять участие могут действующие члены «ОПОРЫ РОССИИ» и другие предприниматели Новосибирска и области.

Наличие свободных мест можно уточнить, оставив заявку по ссылке.

Организатор: Новосибирское областное отделение Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ».

Генеральный партнер мероприятия: ПАО Промсвязьбанк.

Партнеры мероприятия: IT-компания Business Upgrade, ГК «Отелит Development», компания СКБ Контур, компания ITConstruct, Dok. клиника Пузыревского, типография «Атмосфера», Брендинговое агентство UNTWIST, оформление праздника Stol_prazdnik, ⁠вода минеральная «Легенда Сибири», многопрофильный центр «Фабрика красоты и здоровья», модельное агентство Global Russian Models.

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