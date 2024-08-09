Новосибирские предприниматели расскажут о своих неудачах и провалах в бизнесе и не только

Такой формат, по мнению организаторов, поможет участникам сделать выводы из чужого опыта и избежать подобных ситуаций, а еще зарядят новыми идеями и мотивацией.
Мероприятие пройдет 17 августа, на площадке VERANDA Дениса Иванова.
Спикерами станут представители разных отраслевых комитетов и комиссий отделения, то есть разных сфер бизнеса: строительство, недвижимость, ИТ, красота, медицина и др.:
«Между выступлениями мы с участниками будем утеплять связи между комитетами, узнавать больше друг о друге и создавать новые коллаборации через неформальный нетворкинг «Голос и лица ОПОРЫ»», — рассказывает Мария Гаранина, член Совета, руководитель Комитета по маркетингу, рекламе и PR Новосибирской «ОПОРЫ РОССИИ».
Участников ждет расслабленная и позитивная атмосфера, летние непринужденные беседы по душам, предусмотрены еда, напитки и фото-видеосъемка.
Принять участие могут действующие члены «ОПОРЫ РОССИИ» и другие предприниматели Новосибирска и области.
Наличие свободных мест можно уточнить, оставив заявку по ссылке.
Организатор: Новосибирское областное отделение Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ».
Генеральный партнер мероприятия: ПАО Промсвязьбанк.
Партнеры мероприятия: IT-компания Business Upgrade, ГК «Отелит Development», компания СКБ Контур, компания ITConstruct, Dok. клиника Пузыревского, типография «Атмосфера», Брендинговое агентство UNTWIST, оформление праздника Stol_prazdnik, вода минеральная «Легенда Сибири», многопрофильный центр «Фабрика красоты и здоровья», модельное агентство Global Russian Models.
Информационный партнер: информационно-аналитический портал Infopro54.ru.
Реклама. Рекламодатель: Новосибирское областное отделение «ОПОРА РОССИИ»
Иллюстрация предоставлена рекламодателем
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