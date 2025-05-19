Рекламодателям

Новосибирские ветераны боевых действий оформили в ПСБ более 2500 карт-удостоверений «СВОи»

  • 19/05/2025, 09:15
Новосибирские ветераны боевых действий оформили в ПСБ более 2500 карт-удостоверений «СВОи»
Карта «СВОи» совмещает в себе функции электронного удостоверения личности ветерана и современного платежного средства

В Новосибирском регионе ПСБ предоставил ветеранам, участвовавшим в боевых действиях, приблизительно 2640 карт-удостоверений под названием «СВОи». Этот показатель составляет 21,5% от общего объема многофункциональных карт, выпущенных банком в пределах Сибирского федерального округа.

Карта «СВОи» совмещает в себе функции электронного удостоверения личности ветерана и современного платежного средства, предлагающего широкий спектр возможностей. Она содержит все необходимые данные о владельце, что упрощает процесс его идентификации и облегчает получение причитающихся выплат.

По словам Яны Авериной, заместителя управляющего Сибирским филиалом ПСБ, карта «СВОи» представляет собой современный и удобный инструмент для ветеранов боевых действий, позволяющий получать денежное довольствие, пенсию и пользоваться всеми положенными социальными льготами. Она обеспечивает доступ ко всем актуальным видам поддержки, включая налоговые и пенсионные льготы, приоритетное медицинское обслуживание и санаторно-курортное лечение, компенсацию расходов на жилищно-коммунальные услуги и адресные денежные выплаты.

Кроме того, карта-удостоверение является многофункциональным платежным инструментом с особыми условиями от ПСБ. Она позволяет снимать наличные без комиссии в банкоматах любых банков, оперативно оплачивать коммунальные услуги и услуги мобильной связи, совершать безопасные и быстрые платежи и переводы без комиссий, в том числе по номеру телефона через систему быстрых платежей. Помимо стандартных банковских услуг, владельцы карт «СВОи» получают дополнительные преимущества, такие как повышенный кешбэк за покупки по программе лояльности ПСБ и скидки от партнеров банка.

Выпуск и обслуживание карты осуществляются бесплатно. Владелец также может бесплатно заказать до четырех дополнительных карт для членов своей семьи. Ветераны боевых действий, проживающие в Новосибирской области, могут оформить карту-удостоверение «СВОи» в отделениях ПСБ или в режиме онлайн. Для оформления в офисе достаточно предъявить паспорт, СНИЛС и удостоверение ветерана боевых действий. Заявку на выпуск карты также можно подать через мобильное приложение или интернет-банк.

В настоящее время карту «СВОи» можно оформить на основании удостоверений, выданных не только Министерством обороны РФ, но и МЧС России, МВД России и ФСИН России.

ПАО «Банк ПСБ», Универсальная лицензия на осуществление банковских операций со средствами в рублях и иностранной валюте (с правом привлечения во вклады денежных средств физических лиц) и на осуществление банковских операций с драгоценными металлами (лицензия № 3251, выдана Банком России 1 апреля 2025 г., без ограничения срока действия).

Erid:F7NfYUJCUneRJUHXSVUW

Реклама. Рекламодатель: ПАО «Банк ПСБ»

Фото: freepik.com/Автор: DC Studio 

1 138

Рубрики : Финансы

Регионы: Сибирь Новосибирcк

Теги : ПСБ Промсвязьбанк платежные системы пластиковые карты карты-удостоверения СВОи


0
0

СООБЩИТЕ НОВОСТЬ

Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения по телефону: +7 (995) 575-99-86
Или на электронную почту: infopro54@yandex.ru

ДЕНЬ ПОБЕДЫ
Истории. Первые лица
Город для людей
Новостройки Новосибирска

Спецоперация на Украине

Актуальный разговор

Виктор Толоконский, российский государственный и политический деятель, председатель Совета директоров МВК «Новосибирск Экспоцентр»

Виктор Толоконский: Строительные компании Сибири можно поддержать госзаказами

На фоне падения рыночного спроса другой альтернативы сохранения отрасли сегодня нет
Все материалы
ДЕНЬ ПОБЕДЫ
Истории. Первые лица
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Лента новостей
Священник предложил обложить новосибирцев налогом на бездетность
19/05/25 17:00
Общество
Новосибирский «Марафон рек и парков» собрал рекордное количество мусора
19/05/25 16:40
Общество Экология
Из-за провала на федеральной трассе около Мошково образовались огромные пробки
19/05/25 16:30
Власть Общество Транспорт
В Новосибирске подсчитали количество золотых и серебряных медалистов 2025 года
19/05/25 16:00
Общество
Из-за неправильного диагноза школьник под Новосибирском не сдал ЕГЭ
19/05/25 15:30
Право&Порядок
Иранские арбузы вскоре появятся на прилавках магазинов Новосибирска
19/05/25 15:00
Общество
Суд объединил иски по ледовой аренде Новосибирска на три млрд рублей
19/05/25 14:45
Общество Право&Порядок
Антимонопольщики выявили сговор на трамвайном тендере в Новосибирске
19/05/25 14:30
Бизнес Власть Право&Порядок
На ЗСЖД более чем в два раза выросла погрузка зерна
19/05/25 14:00
Агропром Бизнес Транспорт
У пескобаз Новосибирска через месяц истекают договоры аренды земли на берегу Оби
19/05/25 13:30
Бизнес Власть
Новосибирскому бизнесу расскажут, как помирить маркетологов и продажников
19/05/25 13:15
Бизнес
Лесной участок в Заельцовском бору в Новосибирске арендовали почти за 1,5 млн рублей
19/05/25 13:00
Бизнес
Полиция Новосибирска закрыла несколько подпольных казино
19/05/25 12:00
Право&Порядок
Поступление доходов в бюджет Новосибирской области отстает от планов
19/05/25 11:00
Власть Финансы
Летняя погода придет в Новосибирск на этой рабочей неделе
19/05/25 10:00
Общество
Новосибирские ветераны боевых действий оформили в ПСБ более 2500 карт-удостоверений «СВОи»
19/05/25 9:15
Финансы
Киберпреступники атакуют новосибирский бизнес с помощью искусственного интеллекта
19/05/25 9:00
Право&Порядок Технологии
На следующей рабочей неделе дороги в центре Новосибирска перекроют
18/05/25 19:00
Власть Культура Общество
Историческое кино затягивает российского зрителя
18/05/25 18:00
История Культура Общество
В Новосибирске снова начался ремонт Димитровского моста
18/05/25 17:00
Город Транспорт
Популярное
Задержали и отпустили директора по дистрибуции издательства «Эксмо»
15/05/25 18:30
Мужчина усыпил девушку в кафе в центре Новосибирска и исчез
12/05/25 17:45
Когда сажать огурцы: советы новосибирского агронома по подготовке почвы
11/05/25 14:36
Новосибирский агроном Шубина рассказала, что можно посадить в огороде в мае
30/04/25 12:00
Календарь лунных фаз для любителей комнатных растений на май 2025
30/04/25 11:25
Больного сокола спасла художница из Новосибирска
29/04/25 15:30
Новости компаний
Банк Уралсиб расширил возможности интернет-банка для бизнеса
19/05/25 10:52
Победители «Сибирь.ПРО» получат шанс учиться в Академии новостей
16/05/25 12:15
Новосибирские энергетики выявили массовые нарушения подвесов оптики на электросетях
16/05/25 11:20
Банк Уралсиб увеличил автокредитный портфель в 1,4 раза
16/05/25 9:10
Энергетики определили лучших специалистов по работе с потерями электроэнергии
15/05/25 17:25
Банк Уралсиб провел уроки финансовой грамотности в школах Кемерова
15/05/25 9:10

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

 © 2025 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.
 
×

Поиск по автору:

×
Май 2025
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Апр    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска