Новосибирские ветераны боевых действий оформили в ПСБ более 2500 карт-удостоверений «СВОи»

В Новосибирском регионе ПСБ предоставил ветеранам, участвовавшим в боевых действиях, приблизительно 2640 карт-удостоверений под названием «СВОи». Этот показатель составляет 21,5% от общего объема многофункциональных карт, выпущенных банком в пределах Сибирского федерального округа.

Карта «СВОи» совмещает в себе функции электронного удостоверения личности ветерана и современного платежного средства, предлагающего широкий спектр возможностей. Она содержит все необходимые данные о владельце, что упрощает процесс его идентификации и облегчает получение причитающихся выплат.

По словам Яны Авериной, заместителя управляющего Сибирским филиалом ПСБ, карта «СВОи» представляет собой современный и удобный инструмент для ветеранов боевых действий, позволяющий получать денежное довольствие, пенсию и пользоваться всеми положенными социальными льготами. Она обеспечивает доступ ко всем актуальным видам поддержки, включая налоговые и пенсионные льготы, приоритетное медицинское обслуживание и санаторно-курортное лечение, компенсацию расходов на жилищно-коммунальные услуги и адресные денежные выплаты.

Кроме того, карта-удостоверение является многофункциональным платежным инструментом с особыми условиями от ПСБ. Она позволяет снимать наличные без комиссии в банкоматах любых банков, оперативно оплачивать коммунальные услуги и услуги мобильной связи, совершать безопасные и быстрые платежи и переводы без комиссий, в том числе по номеру телефона через систему быстрых платежей. Помимо стандартных банковских услуг, владельцы карт «СВОи» получают дополнительные преимущества, такие как повышенный кешбэк за покупки по программе лояльности ПСБ и скидки от партнеров банка.

Выпуск и обслуживание карты осуществляются бесплатно. Владелец также может бесплатно заказать до четырех дополнительных карт для членов своей семьи. Ветераны боевых действий, проживающие в Новосибирской области, могут оформить карту-удостоверение «СВОи» в отделениях ПСБ или в режиме онлайн. Для оформления в офисе достаточно предъявить паспорт, СНИЛС и удостоверение ветерана боевых действий. Заявку на выпуск карты также можно подать через мобильное приложение или интернет-банк.

В настоящее время карту «СВОи» можно оформить на основании удостоверений, выданных не только Министерством обороны РФ, но и МЧС России, МВД России и ФСИН России.

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