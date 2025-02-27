Новосибирский эко-квартал Flora&Fauna оценили российские девелоперы

В феврале Новосибирск стал центром строительной индустрии России. Международная выставка и форум «Сибирская строительная неделя» объединила более 400 компаний из России, Китая, Индии, Ирана и стран Средней Азии. Помимо делового общения и обмена опытом, у участников была возможность посетить передовые предприятия и знаковые девелоперские проекты Новосибирска.

Алтайский край на форуме представляли руководители строительных компаний, проектных организаций, а также производители стройматериалов и Союза строителей — около 20 человек. Они посетили кампус мирового уровня НГУ и эко-квартал Flora&Fauna. Этот проект алтайские строители уже посещали год назад и захотели увидеть его осуществление в динамике. Он реализуется с 2016 года и сейчас находится на завершающей стадии.

Гостей встретили руководители подразделений застройщика Flora&Fauna — «Сибирские жилые кварталы». Коммерческий директор компании Иван Полищук провел презентацию проекта, рассказал об его особенностях, инновационной и технологической составляющей в строительстве.

Участникам бизнес-тура показали часть комплекса, которая уже обжита, а также недавно сданные дома.

Лес не только вокруг, но и внутри

Представители строительных и проектных компаний обратили внимание на локацию Flora&Fauna. Они отметили, что эко-квартал является продолжением естественного ландшафта. Причем это прослеживается во многих деталях зданий, вплоть до выбора материалов облицовки фасадов, которые имитируют дерево.

Гости также отметили близость квартала к Оби и оценили шикарные виды на сосновый бор и водную гладь.

— Я здесь уже второй раз, и поймал себя на мысли, что хотел бы здесь жить. И чтобы мои дети и внуки здесь жили. Потому что тут экологически чисто, безопасно и, главное, комфортно. По моим ощущениям, здесь люди находятся в санаторно-курортной зоне. Не все готовы переехать в коттедж, а здесь ты на природе, на реке, имеешь свой пляж – трудно пожелать лучшего. Это мои эмоции не как строителя, а как человека, — поделился впечатлениями исполнительный директор Союза строителей Алтайского края Вячеслав Ширшов.

Комфорт в мелочах

Сильное впечатление на гостей произвело качество строительства. Они отметили планировку квартир, а также организацию мест общего пользования эко-квартала Flora&Fauna. Участникам бизнес-тура понравились стильные подъезды, где много натурального дерева и зелени, просторная подземная парковка.

— Кирпич, строительные материалы, отделка, фурнитура, технические решения – всё премиального уровня. Я много лет в строительстве и понимаю, какая себестоимость такого проекта. Меня удивляет, что при высочайшем классе материалов цена на квартиры во Flora&Fauna невысокая. На мой взгляд, она должна быть больше, — отметил учредитель компании «Апрель» Антон Стрельцов.

Эволюция технологий

Впечатлили участников бизнес-тура и технологические решения, которые использует девелопер в своем проекте. В частности, бесконтактные лифты, управляемые движением руки, а также встроенные умные замки Philips, которые можно открыть сканером отпечатка пальцев.

— Я считаю, что Flora&Fauna — это уникальный вариант жилья. Мы часто ездим в урбан-туры: Москва, Петербург, Екатеринбург, Казань, Южная Корея, Япония, Европа, поэтому насмотренность высокая. У Flora&Fauna очень хороший баланс экологии, реки, архитектуры. Мне нравится, как ответственно девелопер относится ко всем процессам. Это международный уровень. Во всём чувствуется бережное отношение к каждому жителю и экологии. Мне близок стиль дизайна и архитектуры эко-квартала. Это то место, где мне бы хотелось жить. Если бы я рассматривал переезд в Новосибирск, то точно выбрал эту локацию. Для меня это как первая любовь: комплекс сразу запал в сердце, когда я увидел его в 2018 году. Я стал искренним поклонником этого проекта, — признался сооснователь компании «АКТО» Александр Зайцев.

Представители Flora&Fauna говорят, что с начала реализации проекта подобные экскурсии здесь проходят часто. Многие коллеги из Москвы и регионов приезжают посмотреть на необычный жилой комплекс, в котором дома не вступают в противостояние с окружающей средой, а, наоборот, дополняют ее.

Удачная локация и природа на расстоянии вытянутой руки делают Flora&Fauna притягательной для покупателей. Здесь можно приобрести квартиры в готовых и строящихся домах у воды или в глубине квартала. Стоит отметить, что недавно территория Заельцовского бора признана особо охраняемой природной зоной, а это значит, что новых жилых комплексов тут больше не появится.

Эко-квартал Flora&Fauna

Дачное шоссе, 22

Отдел продаж: 7 (383) 285-53-29

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