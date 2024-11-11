Новосибирским предпринимателям расскажут, как быть лидером в сложные времена

Непростые времена – это время изменений. Сегодня мы наблюдаем изменения, которые произошли и продолжат происходить во всех секторах экономики. В связи с этим, руководителям необходимо пересматривать поставленные цели, оптимизировать затраты и сокращать количество сотрудников. Важность лидерства в таких условиях трудно переоценить. Лидер должен быть тем человеком, за которым последуют и к которому будут прислушиваться в эти непростые времена. Он выполняет функцию дирижера, направляющего команду через трудности.

Лидер формулирует основные цели и направление развития, в рамках которых команда может действовать самостоятельно. Сами сотрудники выбирают, как достичь поставленных целей, разрабатывают методы и инструменты работы, инициируют новые проекты и берут на себя ответственность за их результаты. Основная задача лидера – обеспечить необходимыми ресурсами и не мешать. Этот подход показал свою эффективность в стабильные времена. Однако в условиях кризиса иногда необходимо прибегать к более строгому управлению.

Современные реалии требуют сосредоточиться на поддержании основных бизнес-показателей, более тщательно контролировать результаты и принимать жесткие решения. Тем не менее, даже в сложные времена, важно ценить инициативу сотрудников и предоставлять им возможность принимать собственные решения, но в более ограниченных рамках.

Это и многое другое обсудят участники заседания:

Как быть лидером в сложное время перемен?

Осознанное лидерство – этому можно научиться?

Как сформировать и управлять сильной командой?

Как работать с тревожностью в команде?

Эксперты и спикеры:

Ераносян Давид, основатель, управляющий партнер, Адвокатское бюро «Sollars», адвокат с 2010 года, преподаватель НГУ. Управленческий опыт более 15 лет.

Ожегова Вера, руководитель юридического департамента компании — провайдера «Runity», экс- руководитель юридического департамента 2ГИС. C 2005 года управляла юридическими командами крупнейших компаний в различных сферах бизнеса: банки, IT, FMCG, строительство, недвижимость, торговля (Экспобанк, ЦАН, МЕТА и другие). Управленческий опыт более 20 лет.

Горин Александр (г. Иркутск), предприниматель, директор, основатель бизнеса. Построил с нуля «Иркутский завод гусеничной техники» и развил до оборота в 1,7 млд. руб. за 7 лет. Занимает 5 место в списке Российских генеральных директоров. Мастер спорта по лыжным гонкам, призер чемпионата России и этапов кубка России, победитель «Лыжни России» 2007. Мастер спорта по «парашютному спорту», чемпион России 2015. Управленческий опыт 9 лет.

Дата: 28 ноября 2024 года Время: 18.30

Место: Gorskiy City Hotel, г. Новосибирск, ул. Немировича-Данченко, 144а, 5 этаж, зал «ТОКИО».

Стоимость участия: 850 руб. Вход для Членов Клуба Директоров бесплатный. Член Клуба Директоров имеет клубный абонемент. Справки здесь: info@newgrade.ru

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