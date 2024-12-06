Рекламодателям

Новосибирским предпринимателям расскажут о символах жизни и успеха

  • 06/12/2024, 11:45
Новосибирским предпринимателям расскажут о символах жизни и успеха
В столице Сибири 17 декабря сообщество предпринимателей «Клуб Директоров» проведет очередное заседание

Символами праздника Нового года служат елка и мандарины, а также популярное оливье и телевизионное шоу «Голубой огонек». Музыка ассоциируется с нотами, нотным стане и знаками диеза и бемоля. Что касается любви, то ее символы – это сердце, солнце и знаки внимания и привязанности. Символы успешного бизнеса можно представить в виде сундука с золотом, денежного дерева и рога изобилия.

Жизнь постоянно предлагает нам многочисленные символы. Важно лишь заметить их и правильно интерпретировать. То, что мы делаем с этими интерпретациями, имеет большое значение.

Каждый лидер имеет свои символы, которые помогают достигать успеха. Корпоративная культура организации также строится на этих символах.

На предстоящем заседании мы обсудим символы жизни и успеха и их практическое применение с экспертами.

  • Как одежда как символ может рассказать о вашем внутреннем мире?
  • Как влияет питание на достижения руководителя?
  • Как сохранить жизненные силы на протяжении всей жизни?

Как обычно, к нам на заседание присоединятся символы исполнения желаний: Дед Мороз и Снегурочка, праздничная елка и розыгрыш призов!

Эксперты и спикеры:

Бессонова Анастасия, владелец, генеральный директор компании «Сибросток», «Русский спраут. Сибирь». Нутрициолог, эксперт по ЗОЖ, кандидат педагогических наук. Управленческий опыт 15 лет.

Дель Вячеслав, владелец «Академии Предпринимательства Вячеслава Деля». Эксперт в области управления бизнесом и наставник с опытом более 25 лет. Некоторые проекты Вячеслава: «АВТОРАДИО», «ИнтерМедиаГрупп», «Радиотехника». Опыт управления с 1997 года.

Саволюк Олеся, владелица салона женской одежды «The GARDEROB», имидж-стилист. Автор курса по самоимиджу «Эффективный гардероб», организатор шопинг туров в Милан и Стамбул. Опыт работы более 12 лет.

Дед Мороз и Снегурочка.

Дата: 17 декабря 2024 года Время: 18.30
Место: Gorskiy City Hotel, г. Новосибирск, ул. Немировича-Данченко, 144а, 5 этаж, зал «ТОКИО».
Стоимость участия: 850 руб.  Вход для Членов Клуба Директоров бесплатный. Член Клуба Директоров имеет клубный абонемент. Справки здесь: info@newgrade.ru 
Регистрация обязательна

18+

Erid:F7NfYUJCUneP4zfAHKEm

Реклама. Рекламодатель: ИП Перкова

Фото: fusionbrain.ai

869

Рубрики : Бизнес

Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : сообщество предпринимателей Клуб Директоров


0
0

СООБЩИТЕ НОВОСТЬ

Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения по телефону: +7 (995) 575-99-86
Или на электронную почту: infopro54@yandex.ru

Истории. Первые лица
Ответственный работодатель
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования

Erid:F7NfYUJCUneP4zKZAoi9ЖК

ЖК "Новые Матрешки"

Пл.Маркса
25 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:F7NfYUJCUneP4zKZAoiBЖК «Матрешкин двор»

ЖК «Матрешкин двор»

Студенческая
30 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:F7NfYUJCUneP4zKZAoiDЖК «Grando»

ЖК «Grando»

Березовая роща
5 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:F7NfYUJCUneP4zKZAondЖК «Luna»

ЖК «Luna»

Заельцовская
9 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Erid:F7NfYUJCUneP4zKZAonZЖК «GORIZONT»

ЖК «GORIZONT»

Золотая Нива
12 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Erid:F7NfYUJCUneP4zKZAUv3ЖК Сподвижники

ЖК Сподвижники

Пл.Маркса
20 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Спецоперация на Украине

Актуальный разговор

Владислав Кочетков, президент – председатель правления финансовой группы «Финам»

Владислав Кочетков: 2024 год стал очередным хорошим кризисным годом в российской экономике

Бизнес в условиях высокой ключевой ставки, казалось бы, должен был умереть, но он продолжает расти даже без нормального доступа к кредитным ресурсам
Все материалы
Истории. Первые лица
Ответственный работодатель
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования
Лента новостей
20-градусные морозы обрушатся на Новосибирск в предстоящие выходные
6/12/24 16:45
Общество
Новосибирская область подтвердила кредитный рейтинг
6/12/24 16:30
Власть Финансы
За взрывом на АЗС в Искитиме стоит беспечность МЧС и местной власти
6/12/24 16:15
Бизнес Власть Право&Порядок
Информацию, привлекающую внимание пользователей, причислят к рекламе
6/12/24 16:00
Бизнес ПроБизнес
Ограничитель для фур демонтировали в новосибирском жилмассиве «Хилокский»
6/12/24 16:00
Общество
В Сибири проходят антикартельные проверки производителей сливочного масла
6/12/24 15:15
Бизнес
Вопрос о продлении железнодорожной ветки до ОбьГЭС отложили до 2030 года
6/12/24 15:00
Город Транспорт
Каток на Михайловской набережной в Новосибирске будет открыт 7 декабря
6/12/24 14:30
Общество
Жизнь на высоте: двухуровневые апартаменты на Красном проспекте
6/12/24 14:25
Недвижимость
График работы транспорта на новогодние праздники сообщила мэрия Новосибирска
6/12/24 13:30
Общество
Суд в Новосибирске избрал меру пресечения руководителям «СпецТрансСтроя»
6/12/24 13:15
Бизнес Право&Порядок
Вячеслав Горохов возглавил АО «Электросигнал» в Новосибирске
6/12/24 13:00
Бизнес Отставки и назначения
Стали известны популярные у новосибирцев горнолыжные курорты
6/12/24 12:30
Бизнес Общество
Более 500 жителей Бердска регулярно сидели с холодными батареями в домах
6/12/24 12:00
Право&Порядок
Сегодня жители Академгородка прождали опоздавшую электричку больше часа
6/12/24 11:45
Транспорт
Новосибирским предпринимателям расскажут о символах жизни и успеха
6/12/24 11:45
Бизнес
В регионах предлагают создать комиссии по майнингу и обороту криптовалют
6/12/24 11:30
Бизнес Финансы
На две недели сузят часть Октябрьского моста в Новосибирске
6/12/24 11:00
Общество
Изгнанный из России мигрант вернулся в Новосибирск и попал за решётку
6/12/24 10:25
Право&Порядок
В Новосибирске при неработающих камерах выросло количество смертельных ДТП
6/12/24 10:00
Бизнес Власть Транспорт
Популярное
Новосибирский суд запретил фотографу продавать снимки обнажённой клиентки
6/12/24 15:45
Пёс спас своих хозяев от гибели в Новосибирске
5/12/24 18:00
Мигрантке, закопавшей ребенка около крыльца, вынесли приговор в Новосибирске
4/12/24 15:30
Кинолог Анатолий Котенко рассказал, как защититься от агрессивных собак
3/12/24 19:45
Грузовой поезд насмерть сбил молодого парня в Новосибирской области
3/12/24 15:00
Около килограмма мефедрона нашли полицейские у жителя Новосибирска
2/12/24 16:30
Новости компаний
Движение волонтёров активно развивается в крупных компаниях
6/12/24 12:10
Банк Уралсиб в Новосибирске принял участие в Демо-дне межвузовского акселератора технологических стартапов «БизнесТут»
6/12/24 10:49
Энергетики обеспечили электроснабжение крупного ЖК в Новосибирске
5/12/24 11:25
Банк Уралсиб повысил ставки по вкладам «Доход» и «Почетный пенсионер» на сроках до 1 года
2/12/24 9:00
Банк Уралсиб расширил линейку и повысил ставки по вкладу «Почетный пенсионер»
28/11/24 10:40
Изменение русла реки больше не угрожает надежности электроснабжения новосибирцев
28/11/24 9:00

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

 © 2023 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.
 
×
Поиск по автору:
×
Декабрь 2024
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Ноя    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска