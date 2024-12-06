Новосибирским предпринимателям расскажут о символах жизни и успеха

Символами праздника Нового года служат елка и мандарины, а также популярное оливье и телевизионное шоу «Голубой огонек». Музыка ассоциируется с нотами, нотным стане и знаками диеза и бемоля. Что касается любви, то ее символы – это сердце, солнце и знаки внимания и привязанности. Символы успешного бизнеса можно представить в виде сундука с золотом, денежного дерева и рога изобилия.

Жизнь постоянно предлагает нам многочисленные символы. Важно лишь заметить их и правильно интерпретировать. То, что мы делаем с этими интерпретациями, имеет большое значение.

Каждый лидер имеет свои символы, которые помогают достигать успеха. Корпоративная культура организации также строится на этих символах.

На предстоящем заседании мы обсудим символы жизни и успеха и их практическое применение с экспертами.

Как одежда как символ может рассказать о вашем внутреннем мире?

Как влияет питание на достижения руководителя?

Как сохранить жизненные силы на протяжении всей жизни?

Как обычно, к нам на заседание присоединятся символы исполнения желаний: Дед Мороз и Снегурочка, праздничная елка и розыгрыш призов!

Эксперты и спикеры:

Бессонова Анастасия, владелец, генеральный директор компании «Сибросток», «Русский спраут. Сибирь». Нутрициолог, эксперт по ЗОЖ, кандидат педагогических наук. Управленческий опыт 15 лет.

Дель Вячеслав, владелец «Академии Предпринимательства Вячеслава Деля». Эксперт в области управления бизнесом и наставник с опытом более 25 лет. Некоторые проекты Вячеслава: «АВТОРАДИО», «ИнтерМедиаГрупп», «Радиотехника». Опыт управления с 1997 года.

Саволюк Олеся, владелица салона женской одежды «The GARDEROB», имидж-стилист. Автор курса по самоимиджу «Эффективный гардероб», организатор шопинг туров в Милан и Стамбул. Опыт работы более 12 лет.

Дед Мороз и Снегурочка.

Дата: 17 декабря 2024 года Время: 18.30

Место: Gorskiy City Hotel, г. Новосибирск, ул. Немировича-Данченко, 144а, 5 этаж, зал «ТОКИО».

Стоимость участия: 850 руб. Вход для Членов Клуба Директоров бесплатный. Член Клуба Директоров имеет клубный абонемент. Справки здесь: info@newgrade.ru

Регистрация обязательна

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