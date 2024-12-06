Новосибирским предпринимателям расскажут о символах жизни и успеха

Символами праздника Нового года служат елка и мандарины, а также популярное оливье и телевизионное шоу «Голубой огонек». Музыка ассоциируется с нотами, нотным стане и знаками диеза и бемоля. Что касается любви, то ее символы – это сердце, солнце и знаки внимания и привязанности. Символы успешного бизнеса можно представить в виде сундука с золотом, денежного дерева и рога изобилия.
Жизнь постоянно предлагает нам многочисленные символы. Важно лишь заметить их и правильно интерпретировать. То, что мы делаем с этими интерпретациями, имеет большое значение.
Каждый лидер имеет свои символы, которые помогают достигать успеха. Корпоративная культура организации также строится на этих символах.
На предстоящем заседании мы обсудим символы жизни и успеха и их практическое применение с экспертами.
Как обычно, к нам на заседание присоединятся символы исполнения желаний: Дед Мороз и Снегурочка, праздничная елка и розыгрыш призов!
Эксперты и спикеры:
Бессонова Анастасия, владелец, генеральный директор компании «Сибросток», «Русский спраут. Сибирь». Нутрициолог, эксперт по ЗОЖ, кандидат педагогических наук. Управленческий опыт 15 лет.
Дель Вячеслав, владелец «Академии Предпринимательства Вячеслава Деля». Эксперт в области управления бизнесом и наставник с опытом более 25 лет. Некоторые проекты Вячеслава: «АВТОРАДИО», «ИнтерМедиаГрупп», «Радиотехника». Опыт управления с 1997 года.
Саволюк Олеся, владелица салона женской одежды «The GARDEROB», имидж-стилист. Автор курса по самоимиджу «Эффективный гардероб», организатор шопинг туров в Милан и Стамбул. Опыт работы более 12 лет.
Дед Мороз и Снегурочка.
Дата: 17 декабря 2024 года Время: 18.30
Место: Gorskiy City Hotel, г. Новосибирск, ул. Немировича-Данченко, 144а, 5 этаж, зал «ТОКИО».
Стоимость участия: 850 руб. Вход для Членов Клуба Директоров бесплатный. Член Клуба Директоров имеет клубный абонемент. Справки здесь: info@newgrade.ru
Регистрация обязательна
18+
Реклама. Рекламодатель: ИП Перкова
Фото: fusionbrain.ai
Рубрики :
Регионы:
Теги :
Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения по телефону: +7 (995) 575-99-86
Или на электронную почту: infopro54@yandex.ru