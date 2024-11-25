Новосибирских любителей искусства приглашают в сообщество коллекционеров

В регионах Сибири стартует проект «Сообщество коллекционеров». Он призван объединить не только профессионалов, но и любителей искусства из разных городов. Реализацией проекта занимается Сибирский институт развития креативных индустрий из Красноярского края совместно с московской Ассоциаций галерей.

Сообщество коллекционеров представляет собой образовательную площадку, некое онлайн-комьюнити, внутри которого легко и удобно черпать уникальные знания от ведущих экспертов в арт-сфере. Благодаря такому онлайн-общению жители самых удаленных уголков региона станут частью динамично прогрессирующей арт-среды всего СФО. Признанные профессионалы помогут новичкам разобраться с современным миром искусства и подскажут, на какие работы и художников стоит обратить внимание.

Познать мир искусства может каждый человек, искренне увлеченный сферой и мечтающий стать ее частью. Посещение выставок или прослушивание подкастов на арт-тему станут достаточными основаниями для вступления в сообщество. Опыт коллекционирования для этого не требуется.

Участие в проекте позволит завести полезные знакомства, найти единомышленников и стать частью единой дружной команды. Наладить коммуникации помогут арт-бранчи, закрытые мероприятия, встречи с художниками и галеристами. Для участников сообщества будут открыты двери на закрытые мероприятия, а также доступны любые экспертные подборки произведений искусства, инсайдерская информация арт-рынка.

– Современное искусство – направление, перспективное с точки зрения вклада в креативную экономику регионов, – рассказал директор Сибирского института развития креативных индустрий Александр Черников. – Оценив его потенциал, мы в Красноярском крае уже реализовали ряд проектов для развития местного арт-рынка. Это в том числе открытие галереи, образовательные форматы для художников и для коллекционеров, ярмарка и премия современного искусства.

Также Александр Черников рассказал, что очень важно расширять географию и искать новых коллекционеров в соседних городах. Обозначил он и главную цель проекта – объединить всех, кто хоть немного интересуется искусством, в сообщество.

Стать участником сообщества могут жители Новосибирской, Иркутской, Омской, Томской областей, Красноярского и Алтайского краев. Заявки принимаются по 29 ноября включительно по ссылке. Участие бесплатное.

Возраст: 18+